Auger Aliassime-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Felix Auger-Aliassime sfiderà Alex De Minaur nel secondo match di singolare della sfida tra Canada e Australia, finale di Coppa Davis 2022. Il numero sei del mondo in questi giorni a Malaga ha si è dimostrato leader sul campo della squadra canadese, abile sempre a confermare i pronostici della vigilia. Sia con Otte che con Musetti non ha sentito la pressione del numero uno, nonostante in entrambi i casi la sua nazionale si trovasse in svantaggio. E contro l’Italia si è fatto trovare pronto anche per il match di doppio.

Ma dall’altro lato della rete c’è un De Minaur altrettanto superlativo, forse anche di più. Le vittorie su Van De Zandschulp e soprattutto Cilic sono state pesantissime per l’Australia, e il classe ’99 sta svolgendo alla grande il suo ruolo di ‘numero uno’ della squadra. C’è un precedente tra i due, giocato pochi mesi fa a Cincinnati. In quel caso ad imporsi fu il canadese con un netto 6-3 6-2.

QUANDO E COME SEGUIRLA – Auger-Aliassime e De Minaur scenderanno in campo nella giornata di oggi, domenica 27 novembre. Sarà il secondo match a partire dalle ore 13:00 (dopo il primo singolare).