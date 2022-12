Sci di fondo, risultati e classifiche mass start maschile Lillehammer: dominio norvegese, Pellegrino è 20°

Nonostante il forfait dell’ultima ora da parte di Johannes Klæbo è comunque un dominio norvegese nella mass start maschile che chiude il fine settimana di Coppa del mondo di sci di fondo. Davanti al pubblico di casa di Lillehammer vince Paal Golberg con un crono di 48:14.5, in una volta che l’ha visto precedere ben tre connazionali. Secondo è arrivato Sjur Roethe, terzo Martin Nyenget. Nella top-ten ben otto atleti sono norvegesi: le uniche due presenze straniere sono svedesi, vale a dire Poromaa in quinta posizione e Rosjoe in ottava. Goldberg annulla

Migliore degli italiani Federico Pellegrino, che non è riuscito a bissare il bel piazzamento di ieri nella sprint. Per il valdostano ventesima piazza che vuol dire anche secondo posto nella classifica generale dietro al vincitore odierno. Poche posizioni più indietro troviamo Francesco De Fabiani, che ha chiuso venticinquesimo. Molto più indietro Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura.

CLASSIFICA FINALE

1. P. Golberg (NOR) 48:14.5

2. S. Roethe (NOR) +0.9

3. M. Nyenget (NOR) +1.1

4. D. Toenseth (NOR) +1.7

5. W. Poromaa (SWE) +1.7

6. E. Iversen (NOR) +2.0

7. H. Moseby (NOR) +2.4

8. R. Rosjoe (NOR) +2.6

9. M.Stenshagen (NOR) +3.5

10. S. Krueger (NOR) +3.9

20. F. Pellegrino (ITA) +7.4

25. F. De Fabiani (ITA) +9.3

43. G. Salvadori (ITA) +44.6

61. P. Ventura (ITA) +3:38.1

DNF D. Graz (ITA)