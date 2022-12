Sci di fondo, risultati e classifiche mass start femminile Lillehammer: vince Karlsson, Ganz nelle 30

Frida Karlsson chiude il fine settimana di Coppa del Mondo femminile di sci di fondo imponendosi nella 20 Km a Lillehammer. La svedese vince in 53:51.9 una vera e propria battaglia chiusasi in volata. Alla fine è riuscita ad imporsi sulla norvegese Tiril Udnes Weng e sulla connazionale Ebba Andersson. Beffate le due finlandesi Parmakoski e Niskanen, che si fermano entrambe ad un passo dal podio. Un successo che permette alla Karlsson di allungare nella classifica generale. Prosegue, comunque, anche il buon avvio di stagione della Weng, già al suo quarto podio in due settimane.

Migliore delle italiane Caterina Ganz, arrivata al traguardo 27esima con un ritardo di circa un minuto e mezzo. Poco più indietro Anna Comarella, che ha chiuso in trentunesima posizione.

CLASSIFICA FINALE

1. F. Karlsson (SWE) 53:51.9

2. T. Weng (NOR) +0.6

3. E. Andersson (SWE) +1.2

4. K. Parmakoski (FIN) +2.9

5. K. Niskanen (FIN) +3.5

6. M. Ilar (SWE) +4.1

7. K. Hennig (GER) +4.3

8. A. Kalvaa (NOR) +5.2

9. J. Diggins (USA) +5.5

10. H. Weng (NOR) +7.2

27. C. Ganz (ITA) +1:31.8

31. A. Comarella (ITA) +1:36.1