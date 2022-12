Sci di fondo, Federico Pellegrino dopo i due podi: “Mi prendo una pausa dalle gare”

“Che bello iniziare la stagione così! 6 gare in 10 giorni tra Finlandia e Norvegia: primo podio distance, podio sprint e altre belle prestazioni di cui sono molto fiero. Grazie a chi continua a credere in me, siete il fuoco che mi spinge a superare i miei limiti. Ora per me è tempo di prendermi una pausa dalle gare, cose importanti stanno per accadere”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook Federico Pellegrino, reduce da un ottimo avvio di stagione che lo ha visto classificarsi terzo nella 20 km a inseguimento a tecnica libera di Ruka (Finlandia) e secondo nella sprint di Lillehammer (Norvegia). Ora “cose importanti stanno per accadere”. A giugno Pellegrino e sua moglie Greta Laurent hanno infatti annunciato di essere in procinto di diventare genitori.