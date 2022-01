Sci alpino, start list slalom maschile sabato Kitzbuhel 2022: pettorali di partenza e italiani in gara

by Andrea Bellini

La start list della prova di slalom maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Kitzbuhel 2022 in Austria. La prova si terrà sabato 22 gennaio e avrà inizio alle ore 10:15. Ben 68 atleti in gara, con Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Manfred Moelgg, Stefano Gross, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Federico Liberatore a rappresentare l’Italia. Di seguito, la start list completa e i pettorali di partenza.

START LIST e PETTORALI

1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

5 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

6 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

7 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

8 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

9 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

10 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

11 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

13 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

14 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

15 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

18 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

19 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Head

20 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

21 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

22 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

23 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

24 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

25 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

26 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

27 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

28 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

29 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

30 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

31 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

32 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

33 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

34 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

35 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

36 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

37 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

38 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

39 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

41 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

42 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

43 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

44 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA

45 202485 KETTERER David 1993 GER Atomic

46 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

47 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

48 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

49 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

50 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

51 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

52 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

53 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

54 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

55 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Rossignol

56 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

57 6531160 LEEVER Alex 1995 USA Fischer

58 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

59 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS Head

60 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO Head

61 180870 SULKAKOSKI Oskari 2000 FIN Atomic

62 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

63 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

64 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

65 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

66 502417 JONSSON Carl 2000 SWE Rossignol

67 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS

68 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG