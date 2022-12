Sci alpino, neve e nebbia: cancellato il Super-G in Val Gardena

Situazione difficile in Val Gardena, dove è in programma il Super-G maschile di Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Sia a causa della tanta neve caduta nel corso della nottata, circa 20 centimetri, sia per la nebbia che ora rischia di causare il rinvio della gara. Al momento è stato comunicato che la partenza è rinviata alle 12:15, ma una decisione finale da parte della giuria arriverà alle ore 11:30.

AGGIORNAMENTO 11:30 – Adesso è ufficiale: cancellato il Super-G in Val Gardena. Le complicate condizioni atmosferiche non permettono la disputa della gara.