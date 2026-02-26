Ritiro Brignone: allarme dopo Soldeu, cosa filtra per il futuro

La notizia di oggi sconvolge il mondo dello sci italiano: Federica Brignone non parteciperà alla discesa di Soldeu. Cosa filtra sull’ipotesi

Dopo le Olimpiadi invernali si riparte da Soldeu, in Andorra, per un’altra tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. E, oltre che per Sofia Goggia, tutte le attese erano per Federica Brignone, una delle grandi protagoniste delle Olimpiadi invernali, dove è riuscita a portare a casa ben due ori, per certi versi totalmente inaspettati, sicuramente storici.

E invece, la tigre italiana non ci sarà. Infatti, come vi abbiamo già riportato nella giornata di oggi, non potrà esserci a causa del dolore alla gamba sinistra che è ancora troppo forte. L’infortunio è alle spalle ed è riuscita a dare il massimo nell’Olimpiade, ma ora non può più forzare.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nelle sue parole di oggi, in cui annunciava di rinunciare a Soldeu, ha lasciato lì una frase che ha mandato in panico tutti i suoi fan: “Se però deve diventare una tortura per il dolore, prenderò decisioni diverse”. Che il ritiro non sia poi così lontano?

Le ultime sul futuro di Federica Brignone e la fine della carriera

È chiaro che attualmente una percentuale di rischio concreto che Brignone decida di smettere a breve c’è davvero. Soprattutto per la paura di nuovi terribili infortuni e il dolore che continua ad affliggerla.

Insomma, se le cose non dovessero sistemarsi, è chiaro che Federica farà le sue scelte. Ha avuto una carriera meravigliosa e non ha rimpianti. Quindi, per rispondere chiaramente, oggi il ritiro non è il primo pensiero, né la prima opzione, ma le sue valutazioni saranno quotidiane per scegliere il suo futuro.