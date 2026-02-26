Qualificazioni Mondiali 2027, la Nazionale di basket torna in campo: tutte le partite su Sky e NOW

Doppio confronto tra Italia e Gran Bretagna nella terza giornata delle FIBA Basketball World Cup Qualifiers. In programma anche Islanda-Lituania, Germania-Croazia e Turchia-Serbia.

Riparte il percorso della Nazionale italiana di basket verso i Mondiali 2027. Le sfide della terza giornata delle FIBA Basketball World Cup Qualifiers saranno trasmesse in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con un calendario che coinvolge anche altre nazionali europee.

Nel gruppo D regna l’equilibrio, con quattro squadre ferme a tre punti dopo le prime due gare. Per gli azzurri guidati dal CT Luca Banchi è previsto un doppio impegno contro la Gran Bretagna, tra andata e ritorno.

Venerdì 27 febbraio: Gran Bretagna-Italia e Islanda-Lituania

Si comincia venerdì 27 febbraio con due appuntamenti alle 20.30.

A Newcastle andrà in scena Gran Bretagna-Italia, con prepartita dalle 20. Telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina su Sky Sport Uno.

In contemporanea, su Sky Sport Basket, Islanda-Lituania con la telecronaca di Andrea Solaini.

Domenica 1° marzo: Germania-Croazia

La programmazione prosegue domenica 1° marzo alle 18 con Germania-Croazia, trasmessa su Sky Sport Basket e raccontata da Davide Fumagalli.

Lunedì 2 marzo: Turchia-Serbia e Italia-Gran Bretagna

Lunedì 2 marzo doppio appuntamento.

Alle 19 su Sky Sport Arena è in programma Turchia-Serbia, con la telecronaca di Andrea Solaini.

Alle 19.30, con prepartita dalle 19, spazio al ritorno tra Italia e Gran Bretagna a Livorno. La sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Copertura e approfondimenti

Le qualificazioni al Mondiale 2027 saranno seguite anche da Sky Sport 24 con highlights, notizie e approfondimenti, oltre che su SkySport.it, sulla App Sky Sport e sui principali social network.