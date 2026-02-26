Coppa Italia delle Regioni, Garofoli al comando dopo due tappe: la classifica

Gianmarco Garofoli è riuscito a salire in vetta alla classifica dopo due tappe della Coppa Italia delle Regioni: come stanno andando le cose

È tempo di Coppa Italia delle Regioni del 2026 e lo spettacolo non è mancato per tutti gli appassionati. Dopo le due tappe del Giro della Sardegna, è possibile tracciare il quadro delle quattro classifiche e c’è un dominatore assoluto fino a questo momento.

Si tratta di Gianmarco Garofoli che è riuscito a balzare in testa sia alla classifica individuale, sia a quella giovani, rispettivamente con 52 e 35 punti.

Per quanto riguarda la classifica a squadre, invece, in vetta c’è la MBH Bank CSB Telecom Fort con 41 punti. Segue la General Store-Essegibi-F.lli Curia con 32 e la Bardiani CSF 7 Saber con 26. Ci sono altre tre tappe in Sardegna: si tratta di Cagliari-Tortolì (168,3 km), Arbatax-Nuoro (152,8 km) e Nuoro-Olbia (183,6 km).

Coppa Italia delle Regione 2026: le classifiche

Per quanto riguarda la classifica scalatori, in vetta c’è Tommaso Dati con 20 punti, seguito da Cristian Remelli a pari punti. Insegue Pietrobon con 15.

È chiaro che è ancora presto per fare delle stime precise, ma chi ben comincia è a metà dell’opera e Garofoli si presenta come uno dei principali pretendenti alla vittoria finale. Di seguito tutte le classifiche aggiornate.

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1) Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) – 52 punti

2) Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) – 40 punti

3) Nicolò Garibbo (Team Ukyo) – 40 punti

4) Filippo Zana (Soudal Quick-Step) – 32 punti

5) Tommaso Dati (Team Ukyo) – 24 punti

CLASSIFICA GIOVANI

1) Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) – 35 punti

2) Tommaso Dati (Team Ukyo) – 23 punti

3) Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) – 20 punti

CLASSIFICA SCALATORI

1) Tommaso Dati (Team Ukyo) – 20 punti

2) Cristian Remelli (General Store – Essegibi – F.lli Curia) – 20 punti

3) Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) – 15 punti

CLASSIFICA A SQUADRE

1) MBH Bank CSB Telecom Fort – 41 punti

2) General Store – Essegibi – F.lli Curia – 32 punti

3) Bardiani CSF 7 Saber – 26 punti