Dramma nello sci: Marika Mascherona ha perso la vita a 28 anni

Tutto il mondo dello sci alpino si stringe attorno alla perdita di Marika Mascherona: aveva 28 anni ed è scomparsa a causa di una valanga

È stata una giornata molto difficile per tutto il mondo degli sport invernali e dello sci. La mattinata di oggi è stata drammatica e ci ha privato per sempre di due giovani sci alpinisti. Il tragico scenario sono le montagne della Valdidentro, in Valtellina, dove una valanga non ha lasciato scampo a Marika Mascherona, 28 anni e Alberto De Maron, 26 anni.

Giovanissimi e da sempre grandi appassionati dello sci, sono rimasti vittime di una massa nevosa che si è distaccata dal versante Sud-Ovest del monte Cornaccio. Una terza persona, che era con loro, è rimasta illesa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le condizioni meteo erano talmente avverse che anche le operazioni di recupero sono state molto complesse e sono terminate dopo circa cinque ore.

Chi erano Mascherona e De Maron, i due sciatori uccisi oggi da una valanga

Mascherona lavorava come maestra di sci alpino in una scuola di Bormio, dove era originaria, e fino al 2022 aveva gareggiato da agonista, diventando protagonista anche dello slalom e nel gigante.

In molti tra gli appassionati la conosceranno come sorella di Katia, atleta della nazionale italiana di scialpinismo. De Maron era originario di Grosotto, territorio della provincia di Sondrio, e oltre a dedicarsi da tempo allo sci alpino, era dipendente di A2A.

Due giovani vite spezzate nel pieno della loro vita nel loro habitat naturale. E non può che essere un grave lutto per tutto il mondo dello sci.