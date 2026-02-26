Montecatini ospita il Campionato Invernale Giovanile FITAV di Fossa Olimpica e Skeet

Domenica 1° marzo oltre 200 Under 21 in pedana al Tav Montecatini Pieve a Nievole per l’assegnazione dei titoli individuali e a squadre regionali.

Sarà il Tav Montecatini Pieve a Nievole (PT) a fare da teatro, domenica 1° marzo 2026, al Campionato d’Inverno Individuale e a Squadre Regionali del Settore Giovanile FITAV nelle specialità di Fossa Olimpica e Skeet. Attesi oltre 200 tiratori Under 21 provenienti da 14 Regioni italiane.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Chi può partecipare e formula individuale

Il diritto di partecipazione è riservato ai tesserati FITAV nati tra il 2005 e il 2013.

La gara individuale si svolgerà su 50 piattelli per tutti i concorrenti, senza finali. In caso di parità per le prime tre posizioni, si procederà allo shoot-off secondo la formula ISSF.

La competizione a squadre regionali

Per la gara a squadre, ogni Regione potrà iscrivere un numero illimitato di atleti e schierare una squadra per ciascuna specialità.

Nella Fossa Olimpica maschile la squadra sarà composta da quattro tiratori di Qualifiche diverse, per un totale di 200 piattelli. Nella Fossa Olimpica femminile il team sarà formato da tre tiratrici, senza limiti di Qualifica, per 150 piattelli complessivi. Nello Skeet, invece, le squadre saranno composte da due tiratori e una tiratrice, per un totale di 150 piattelli, a Qualifica libera.

In caso di parità per il podio, verrà considerata la somma dell’ultima serie di ciascun componente.

Titoli e riconoscimenti in palio

In palio i Titoli di Campione d’Inverno, lo Scudetto Tricolore e le medaglie FITAV per i primi tre classificati di ogni specialità e categoria.

La giornata di Montecatini rappresenta uno dei momenti centrali della prima parte di stagione per il Settore Giovanile, con un appuntamento che mette insieme competizione individuale e spirito di squadra.