Campionati Italiani Under 23 Frecciarossa 2026, le finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo a Caorle quasi 800 atleti in pedana per l’assegnazione dei sei titoli tricolori. Le fasi decisive saranno trasmesse live su Assalto – La TV della Scherma.

Sarà Caorle, nella città metropolitana di Venezia, a ospitare i Campionati Italiani Under 23 Frecciarossa 2026, in programma sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, con organizzazione affidata al Circolo Scherma Mestre. In palio sei titoli della categoria “intermedia” tra Giovani e Assoluti, con le fasi finali di tutte le competizioni trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, disponibile gratuitamente sulla piattaforma Sportface.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sabato 28 febbraio: tre titoli in palio, live dalle 13 su Assalto – La TV della Scherma

La prima giornata si aprirà alle ore 9 con la gara di spada maschile, la più affollata dell’intero programma con 302 iscritti. In contemporanea scatterà anche la sciabola femminile, con 35 partecipanti. Alle ore 12 prenderà il via il fioretto femminile, che vedrà in pedana 66 atlete.

Le fasi finali di tutte le gare del sabato saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma a partire dalle ore 13, con il racconto affidato a Giulia Arpino.

Domenica 1° marzo: ultime tre prove, diretta dalle 14 su Assalto – La TV della Scherma

Il programma riprenderà domenica alle ore 9 con la spada femminile (168 partecipanti) e la sciabola maschile (75 iscritti). Alle ore 12 inizierà l’ultima prova in calendario, il fioretto maschile, con 104 atleti al via.

Anche in questo caso le fasi conclusive saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma dalle ore 14.

I campioni in carica

Nell’edizione 2025 di Salsomaggiore Terme i titoli italiani Under 23 erano andati a Mattia De Cristofaro e Carlotta Ferrari nel fioretto, Cosimo Bertini e Manuela Spica nella sciabola, Nicolò Del Contrasto e Gaia Caforio nella spada.

Ora Caorle si prepara a incoronare i nuovi campioni, con due giornate intense di gare e con le finali visibili in diretta su Assalto – La TV della Scherma.