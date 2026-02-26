Roddick esalta Alcaraz: “Dominante e completo. Solo Sinner a volte può batterlo”

Nel podcast “Served with Andy” l’ex numero uno del mondo elogia la crescita dello spagnolo e sottolinea i miglioramenti tecnici rispetto a due anni fa.

Andy Roddick ha dedicato ampio spazio a Carlos Alcaraz nell’ultima puntata del suo podcast “Served with Andy”, soffermandosi sulla continuità raggiunta dal 22enne e sulla sua evoluzione tecnica.

“È semplicemente dominante”

“Si confonde spesso il fatto di essere spettacolare con l’idea che non si possa essere costanti, ma lui lo è. Questo discorso è superato. Se qualcuno parla della sua mancanza di costanza, si riferisce a una conversazione di 18 mesi fa. È semplicemente dominante. Come difendersi contro qualcuno che si allunga completamente sul rovescio e centra alla perfezione una smorzata lungo la linea? Non c’è davvero una soluzione miracolosa”, ha spiegato l’ex numero uno del mondo.

Roddick ha quindi respinto le critiche legate alla presunta discontinuità dello spagnolo, evidenziando come la crescita mostrata negli ultimi mesi abbia cambiato il quadro.

I miglioramenti e il riferimento a Sinner

L’ex campione statunitense ha poi analizzato gli aspetti tecnici che, a suo avviso, rendono Alcaraz ancora più completo rispetto al passato: “Con Carlos bisogna coprire tante zone diverse del campo. Il suo servizio è incredibile. È ben migliore di due anni fa. La regolarità del suo rovescio è molto migliore di due anni fa. Riesce sempre ad avvicinarsi alla rete, anche con una palla pesante, il che deve essere scoraggiante. Se è in piena forma, a meno di essere qualcuno come Jannik Sinner che a volte può batterlo, non so cosa possiate fare”.

Un giudizio netto, che riconosce nello spagnolo un giocatore oggi più maturo e competitivo, con un unico possibile avversario in grado, secondo Roddick, di tenergli testa con continuità.