Brignone: “Proseguo se il dolore me lo consentirà, ma sarà un problema per il resto della vita”

Dopo i due ori olimpici di Milano Cortina 2026, l’azzurra torna in Coppa del Mondo a Soldeu ma frena sull’entusiasmo: gestione quotidiana della gamba sinistra e valutazioni giorno per giorno sul prosieguo della stagione.

Federica Brignone è tornata in pista a Soldeu per la nuova tappa di Coppa del Mondo, pochi giorni dopo aver conquistato due medaglie d’oro in superG e gigante ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, arrivati dieci mesi dopo il grave infortunio e gli interventi alla gamba sinistra.

Il rientro dopo le Olimpiadi

“Sono tornata per riprendere la mia vita da atleta, anche se naturalmente l’obiettivo principale erano le Olimpiadi. Dopo i Giochi ci siamo seduti ad un tavolo, sono tornata al J Medical per tutte le verifiche del caso e ci siamo detti che se sto bene posso proseguire la stagione. E ci tenevo davvero tanto ad essere a Soldeu, una delle tappe che preferisco. Oggi ho preferito non disputare la prova cronometrata per via del dolore; dopo la prova di ieri non stavo bene e di conseguenza oggi non sono scesa. Valuterò giorno per giorno continuamente, a maggior ragione dopo le Olimpiadi: sciare non deve essere una tortura, deve essere una cosa piacevole e soprattutto sicura”.

L’azzurra ha quindi scelto di non prendere parte alla prova cronometrata per gestire il fastidio alla gamba, rimandando ogni decisione alle sensazioni quotidiane.

Le emozioni di Cortina

Le due vittorie olimpiche restano al centro dei suoi pensieri: “Le emozioni di Cortina sono state incredibili, speciali e davvero facciamo fatica a capire come sia stato possibile andare così forte: ero lì per dare il mio massimo e non pensavo che fosse così alto. Nei dieci giorni successivi ho pensato a curarmi perchè ci tenevo ad essere qui: qualche impegno ma anche un po’ di distanza da tutto il resto, seppur con poco tempo a disposizione. Ora sono qui per provare a proseguire, se il dolore me lo consentirà, pur nella consapevolezza che sarà un problema che mi accompagnerà per il resto della vita”.

Brignone resta dunque concentrata sulla gestione fisica e mentale del post Olimpiadi, con l’intenzione di continuare la stagione solo se le condizioni lo permetteranno.