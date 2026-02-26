Eurolega, Milano cade contro Tel Aviv: ko pesante dopo la vittoria della Coppa Italia

L’Emporio Armani Milano non è riuscita a trovare continuità in Eurolega: sconfitta pesante contro Tel Aviv, che supera la crisi

I risultati di Milano in Eurolega continuano su un’altalena di risultati che non permette al club italiano di decollare nella sua rassegna europea per questa stagione. Stasera è arrivata una sconfitta importante contro l’Hapoel Tel Aviv.

Un ko che potrebbe essere decisivo, perché assottiglia le speranze di proseguire nella competizione. Un vero peccato. Sì, perché il club lombardo veniva da un periodo decisamente positivo, visto che ha appena vinto la Coppa Italia, la nona della sua storia, e tutto l’ambiente si era rifocillato e aveva preso entusiasmo per il finale di stagione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Anche in Eurolega, il trend era decisamente migliorato. Infatti, erano arrivate ben tre vittorie consecutive, seguite da una sconfitta casalinga pesante contro il Dubai. Tel Aviv era sulla carta una delle squadre da battere, ma veniva da cinque sconfitte consecutive. All’andata contro Milano, però, aveva dominato e oggi ha vinto senza problemi.

Milano in salita in Eurolega: Brooks e compagni non possono nulla

L’inizio di partita ha mostrato grande equilibrio tra le parti. Per arrivare a un vero e proprio strappo da parte dell’Hapoel sono serviti gli ultimi minuti del terzo quarto, in cui gli italiani non sono riusciti ad arginare la forza degli avversari.

L’impresa non è arrivata. Il buon finale di gara ha portato comunque al punteggio finale di 92-86, che ora rende durissimo il percorso di Milano nella competizione. Ma toccherà dare il massimo fino all’ultima tripla.