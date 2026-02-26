Bagnaia: “Proseguo fiducioso, la moto mi piace”

Alla vigilia del debutto Mondiale a Buriram, il pilota del Ducati Team guarda al 2026 con ottimismo dopo i riscontri positivi in pista.

Francesco Bagnaia si presenta al primo appuntamento stagionale in Thailandia con sensazioni incoraggianti. Il lavoro svolto nei test invernali ha dato risposte importanti e il pilota torinese non nasconde la fiducia.

“La moto mi piace e i test sono andati bene. È un bel momento e cerchiamo di sfruttarlo al massimo. Poter guidare la moto spingendo al 100% è qualcosa che mi aiuta. Rispetto allo scorso anno, i test sono andati decisamente meglio, quindi tutto fa sperare in un buon inizio di stagione, vedremo più avanti. Mentalmente mi sento molto felice e tranquillo. Sarà una stagione lunga, con molti contendenti, e spero di essere uno di quelli. Non vedo l’ora che inizi”.

Bagnaia sottolinea come il feeling con la moto sia stato immediato e come la possibilità di spingere senza limitazioni rappresenti un elemento chiave rispetto alla passata stagione. L’obiettivo resta chiaro: costanza e velocità in un campionato che si preannuncia lungo e ricco di avversari.

Il Mondiale 2026 parte da Buriram e il pilota Ducati vuole iniziare con il passo giusto.