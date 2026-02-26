Sportface TVOriginals
Bagnaia: “Proseguo fiducioso, la moto mi piace”

Motori MotoGP Test Buriram
Mandatory Credit: Photo by GIGI SOLDANO/DPPI/Shutterstock (16690458bd) BAGNAIA Francesco (ita), Ducati Lenovo Team, Ducati Desmosedici GP26, portrait during the Thailand MotoGP Test on the Chang International Circuit from February 21 to 22, 2026 in Buriram, Thailand MOTO - MOTO GP - TESTS BURIRAM 2026, Buriram, Thailand - 21 Feb 2026

Alla vigilia del debutto Mondiale a Buriram, il pilota del Ducati Team guarda al 2026 con ottimismo dopo i riscontri positivi in pista.

Francesco Bagnaia si presenta al primo appuntamento stagionale in Thailandia con sensazioni incoraggianti. Il lavoro svolto nei test invernali ha dato risposte importanti e il pilota torinese non nasconde la fiducia.

“La moto mi piace e i test sono andati bene. È un bel momento e cerchiamo di sfruttarlo al massimo. Poter guidare la moto spingendo al 100% è qualcosa che mi aiuta. Rispetto allo scorso anno, i test sono andati decisamente meglio, quindi tutto fa sperare in un buon inizio di stagione, vedremo più avanti. Mentalmente mi sento molto felice e tranquillo. Sarà una stagione lunga, con molti contendenti, e spero di essere uno di quelli. Non vedo l’ora che inizi”.

Bagnaia sottolinea come il feeling con la moto sia stato immediato e come la possibilità di spingere senza limitazioni rappresenti un elemento chiave rispetto alla passata stagione. L’obiettivo resta chiaro: costanza e velocità in un campionato che si preannuncia lungo e ricco di avversari.

Il Mondiale 2026 parte da Buriram e il pilota Ducati vuole iniziare con il passo giusto.

