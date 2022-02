Pechino 2022, combinata femminile sci alpino domani in tv: orario e diretta streaming

by Deborah Sartori

Federica Brignone - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

Sta per terminare il conto alla rovescia per la combinata femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Le polivalenti tornano sulla neve cinese per giocarsi le medaglie nella combinata, che potrebbe rappresentare il riscatto per la stella statunitense Mikaela Shiffrin. In gara anche le azzurre Federica Brignone, Marta Bassino, Nicol Delago ed Elena Curtoni. L’appuntamento è per le ore 10.30 italiane di giovedì 17 febbraio con la discesa libera, mentre lo slalom si svolgerà dalle ore 14.00 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming.

TV E STREAMING – La diretta integrale dell’evento è garantita per gli abbonati su Discovery + ed Eurosport Player. La gara sarà inoltre trasmessa su Eurosport 1 (visibile anche su Sky Go, Now e Dazn) e in chiaro su Rai Due (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it seguirà la gara con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.