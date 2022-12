Highlights slalom femminile Sestriere, Coppa del Mondo 2022/2023 Sci alpino (VIDEO)

Wendy Holdener vince lo slalom speciale femminile di Sestriere, valido per la stagione 2022/23. La svizzera ha chiuso in 1:56.29, davanti a Mikaela Shiffrin e a Petra Vhlova. L’americana ha terminato la gara a 47 centesimi dalla Holdener, mentre la slovacca ha accumulato 70 centesimi di troppo.

Tra le azzurre Lara Della Mea non riesce a replicare la bella prima manche e chiude 19esima, con 3.65 di distacco dalla testa. Buona prova invece per Vera Tschurtshentaler, 20esima a 3.68 dal primo posto, così come Lucrezia Lorenzi, 28esima a 4.35 di ritardo dalla testa. Fuori a metà discesca invece Anita Gulli.