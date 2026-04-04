Murada vince la Coppa del Mondo: terzo posto a Villars e successo nella generale

Giulia Murada conquista la Coppa del Mondo generale di sci alpinismo: decisivo il terzo posto nella sprint di Villars sur Ollon. È la terza italiana a riuscirci.

Murada conquista la Coppa del Mondo generale

Giulia Murada vince la Coppa del Mondo generale femminile di sci alpinismo. L’azzurra ha chiuso al terzo posto la sprint di Villars sur Ollon, in Svizzera, risultato che le consente di conquistare la classifica generale con 1081 punti.

La valtellinese di Albosaggia riporta così il trofeo in Italia sedici anni dopo l’ultimo successo di Roberta Pedranzini, diventando la terza italiana a vincere la generale dopo Francesca Martinelli, vincitrice della prima edizione nel 2006, e la stessa Pedranzini, a segno nel 2007, 2008 e 2010.

Il successo interrompe il dominio recente della francese Emily Harrop, vincitrice della Coppa del Mondo dal 2022 al 2025 e prima anche nell’ultima gara stagionale. Alle spalle di Murada nella classifica generale chiudono Harrop con 1031 punti e Margot Ravinel con 943. Alba De Silvestro termina quarta con 660 punti.

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Podio nella sprint e costanza per tutta la stagione

Nella gara sprint di Villars la vittoria è andata a Emily Harrop, al 24° successo personale nella specialità, davanti a Margot Ravinel. Terza proprio Murada, che conferma la continuità di rendimento dimostrata durante tutta la stagione.

La sci alpinista italiana ha infatti conquistato il podio in tutte le sprint disputate nella Coppa del Mondo 2025/2026, per un totale di otto podi stagionali.

Tra le finaliste della prova anche la svizzera Marianne Fatton, la spagnola Ana Alonso Rodriguez e la tedesca Tatjana Paller.

La classifica finale di specialità sprint vede Ravinel al primo posto con 532 punti, seguita da Murada con 512 e Harrop con 500.

I risultati della gara maschile

La gara maschile di Villars è stata vinta dallo svizzero Jon Kistler, davanti al francese Thibault Anselmet e allo spagnolo Oriol Cardona Coll.

Luca Tomasoni ha chiuso al quinto posto per la terza volta consecutiva, dopo una semifinale molto positiva che non è riuscito a replicare nella finale. Sesto lo svizzero Arno Lietha.

Nella seconda semifinale vinta da Tomasoni, Nicolò Canclini ha ottenuto il quinto posto, penalizzato di 30 secondi e decimo nella classifica complessiva. Eliminati in batteria Erik Canovi e Rocco Baldini.

La Coppa del Mondo maschile è stata vinta da Remi Bonnet con 815 punti, davanti a Paul Verbnjak e Thibault Anselmet.

Ultima gara della stagione

La stagione di Coppa del Mondo si chiude domenica 5 aprile con la prova mista a squadre.

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