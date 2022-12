Salto con sci, Opseth vince a Lillehammer davanti alla connazionale Stroem

La norvegese Silje Opseth, sul trampolino HS140, trionfa nella seconda gara di salto con gli sci femminile di Coppa del Mondo a Lillehammer. La padrona ha recuperato due posizioni con una grande seconda serie di salto che le ha permesso di recuperare due posizioni, così da issarsi sul gradino più alto del podio con il punteggio di 259.6. Seconda piazza per la connazionale Anna Stroem con 252.1 punti, terza l’austriaca Eva Pinkelnig a 250.9.

A completare la top five sono la tedesca Katahrina Althaus, vincitrice della prima gara norvegese, e la slovena Ema Klinec. Dopo la squalifica della sorella Lara nelle qualifiche, l’unica azzurra presente in gara è stata Jessica Malsiner. La ventenne portacolori delle Fiamme Gialle ha chiuso al ventitreesimo posto in rimonta, mettendo in mostra una prestazione discreta che certifica la crescita messa in mostra in questa prima fase di stagione. Nella classifica generale Pinkelnig è al comando con 300 punti, seguita da Opseth a 247 e Althaus a 240. Lara Malsiner è al 30esimo posto con 16 punti, seguita da Jessica Malsiner a 15.