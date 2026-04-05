Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Sport Invernali

Italia degli sport invernali, stagione da record: tutti i podi in Coppa del Mondo

Franz Monaco
-
Sci Alpino Lillehammer FIS Ski World Cup SuperG Femminile
Mandatory Credit: Photo by Christopher Levy/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16785697j) Sofia Goggia of Italy with the crystal globe for being the overall Super- Ski Racing 2026:Audi FIS World Cup Finals, Kvitfjell, Norway - 22 Mar 2026

Il bilancio fotografa una nazione dominante su neve e ghiaccio: 42 podi nello snowboard, 24 nello sci alpino, 21 nel biathlon. Dalmasso, Bormolini, Vittozzi, Giacomel, Goggia, Franzoni e Greggio i grandi protagonisti. E si può ancora crescere

Quando si tirano le somme di una stagione invernale ancora in corso, i numeri a volte dicono già tutto. E i numeri dell’Italia 2025/26 in Coppa del Mondo sono semplicemente straordinari: 177 podi complessivi distribuiti in dieci discipline diverse, aggiornati a oggi, con alcune competizioni ancora aperte che potrebbero arricchire ulteriormente un bilancio già storico. Lo snowboard fa da locomotiva, il biathlon ha vissuto una delle sue stagioni migliori di sempre, e lo sci alpino ha ritrovato campioni capaci di vincere sulle piste più difficili del mondo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Snowboard: 42 podi, è il regno di Bormolini, Fischnaller e Dalmasso

Il reparto più prolifico è lo snowboard con 42 podi totali, di cui 18 ori. Maurizio Bormolini ha dominato il circuito con sei vittorie individuali tra PGS e PSL. Roland Fischnaller ha confermato la sua longevità con tre successi. Lucia Dalmasso ha fatto incetta di titoli tra PGS e PSL femminile, conquistando anche il titolo nella gara a squadre insieme ad Aaron March. Tra le altre note positive Elisa Caffont, Mirko Felicetti e Jasmin Coratti, tutti protagonisti di podi multipli. Nel cross Michela Moioli si è confermata di livello con un argento a Cervinia.

Audi FIS Ski World Cup 2025 26 in Courchevel, France 13 Mar

Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16763667v)
Giovanni FRANZONI, ITA, bib number 6, Action Photo, Men’s Downhill at Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Courchevel, France, 2026-03-13, Photo Credit: action press Emmanuel Foudrot
Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Courchevel, France – 13 Mar 2026

Sci alpino: 24 podi tra le nevi veloci. Franzoni, Paris, Goggia e Pirovano protagonisti

Lo sci alpino ha prodotto 24 podi con 12 ori, concentrati quasi esclusivamente nelle discipline della velocità. Giovanni Franzoni è esploso definitivamente con quattro vittorie, tra cui la discesa di Kitzbühel e il super-G di Wengen. Dominik Paris ha risposto con tre ori tra Val Gardena e Kvitfjell. Sul versante femminile Laura Pirovano ha firmato una stagione monumentale con tre successi, Sofia Goggia ha aggiunto tre ori, Nicol Delago un trionfo a Tarvisio ed Elena Curtoni un super-G a Val di Fassa.

Biathlon, IBU World Cup, Holmenkollen, Women's Mass Start

260322 Lisa Vittozzi of Italy celebrates after competing in women’s 12,5 km mass start during the IBU World Cup on March 22, 2026 in Oslo.
Photo: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN / kod MB / MB1353
skidskytte biathlon skiskyting världscupen ibu world cup masstart mass start dam bbeng kvinner women celebrate jubel (Photo by MATHIAS BERGELD/Bildbyran/Sipa USA)

Biathlon: 21 podi per Vittozzi e Giacomel, coppia d’oro

Ventuno podi con nove ori in una stagione di altissimo livello. Lisa Vittozzi ha dominato la seconda parte dell’anno con sei ori individuali tra mass start e pursuit, oltre agli argenti a Otepää e Oslo. Tommaso Giacomel ha aperto la stagione in modo esplosivo con cinque vittorie nei mesi di dicembre e gennaio. Dorothea Wierer ha confermato la sua leadership con l’oro all’individuale di Östersund. Due le staffette miste vincenti, segno di un gruppo coeso che funziona anche collettivamente.

Slittino naturale: 29 podi, l’Italia domina ancora

Con 29 podi il settore dello slittino su pista naturale si conferma fortissimo. Il doppio Tobias Paur/Andreas Hofer ha vinto a Umhausen. Nella gara singola maschile Daniel Gruber e Hannes Unterholzner si sono imposti in più occasioni. Tra le donne Tina Stuffer e Nadine Staffler hanno conquistato vittorie, con Nina Castiglioni e Daniela Mittermair a completare il quadro con podi in serie.

FIS Ski Cross World Cup 2025 26 in Gallivare, Sweden 29 Mar

Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16807517gj)
Simone DEROMEDIS, ITA, bib number 2, action photo, Men’s Ski Cross at FIS Ski Cross World Cup 2025-26 in Gallivare, Sweden, 2026-03-29, Photo Credit: action press Jonathan Nackstrand
FIS Ski Cross World Cup 2025-26 in Gallivare, Sweden – 29 Mar 2026

Freestyle: 13 podi con Deromedis re dello skicross

Simone Deromedis ha chiuso la sua stagione con tre ori nello skicross, confermandosi tra i migliori al mondo nella specialità. Federico Tomasoni ha vinto a Craigleith, Miro Tabanelli si è imposto nello slopestyle a Tignes. Tra le donne Jole Galli ha conquistato un oro e tre bronzi. Edoardo Zorzi ha aggiunto due podi per completare il bottino del freestyle azzurro.

Slittino artificiale: 13 podi con Vötter/Oberhofer in primo piano

Tredici podi nel slittino su pista artificiale, con il doppio femminile Andrea Vötter/Marion Oberhofer vincitore a St. Moritz e autore di altri podi stagionali. Dominik Fischnaller ha conquistato l’argento ad Altenberg, Verena Hofer si è mostrata costante con quattro podi in singolo. Leon Felderer ha portato un bronzo da Park City.

Sci alpinismo: 16 podi con Murada al comando, stagione ancora aperta

Sedici podi per la squadra di sci alpinismo, con Giulia Murada protagonista assoluta: un oro, sei argenti e tre bronzi in una stagione che la vede in lotta per la Coppa del Mondo generale. Alba De Silvestro ha fatto la sua parte conquistando la coppa di specialità nell’individuale e quattro podi stagionali. Un bronzo anche per Nicolò Canclini e Matteo Sostizzo. La stagione è ancora in corso con la tappa finale di Villars sur Ollon e l’ultima prova di Osijek ancora da disputare: il bilancio potrà quindi crescere ulteriormente.

Greggio

Valentina Greggio – Credit FISI

Sci velocità: 10 podi, Greggio inarrestabile

Valentina Greggio ha dominato il circuito femminile con cinque vittorie consecutive tra Salla e Vars, confermandosi la più forte al mondo nella disciplina. Simone Origone ha aggiunto cinque podi maschili tra secondi e terzi posti, mantenendo alto il livello del settore.

Skeleton e bob: podi di spessore

Tre podi nello skeleton grazie ad Amedeo Bagnis, con due argenti e un bronzo in staffetta mista a St. Moritz. Un bronzo nel bob a quattro per il quartetto Baumgartner/Fantazzini/Mircea/Bilotti a Innsbruck chiude il quadro di una stagione complessivamente eccezionale per gli sport su pista artificiale.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

Un palinsesto innovativo che integra sport, intrattenimento e linguaggi digitali contemporanei, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), già profondamente presidiata da Digital United Studios.

Change privacy settings
×