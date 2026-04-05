Italia degli sport invernali, stagione da record: tutti i podi in Coppa del Mondo

Il bilancio fotografa una nazione dominante su neve e ghiaccio: 42 podi nello snowboard, 24 nello sci alpino, 21 nel biathlon. Dalmasso, Bormolini, Vittozzi, Giacomel, Goggia, Franzoni e Greggio i grandi protagonisti. E si può ancora crescere

Quando si tirano le somme di una stagione invernale ancora in corso, i numeri a volte dicono già tutto. E i numeri dell’Italia 2025/26 in Coppa del Mondo sono semplicemente straordinari: 177 podi complessivi distribuiti in dieci discipline diverse, aggiornati a oggi, con alcune competizioni ancora aperte che potrebbero arricchire ulteriormente un bilancio già storico. Lo snowboard fa da locomotiva, il biathlon ha vissuto una delle sue stagioni migliori di sempre, e lo sci alpino ha ritrovato campioni capaci di vincere sulle piste più difficili del mondo.

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Snowboard: 42 podi, è il regno di Bormolini, Fischnaller e Dalmasso

Il reparto più prolifico è lo snowboard con 42 podi totali, di cui 18 ori. Maurizio Bormolini ha dominato il circuito con sei vittorie individuali tra PGS e PSL. Roland Fischnaller ha confermato la sua longevità con tre successi. Lucia Dalmasso ha fatto incetta di titoli tra PGS e PSL femminile, conquistando anche il titolo nella gara a squadre insieme ad Aaron March. Tra le altre note positive Elisa Caffont, Mirko Felicetti e Jasmin Coratti, tutti protagonisti di podi multipli. Nel cross Michela Moioli si è confermata di livello con un argento a Cervinia.

Sci alpino: 24 podi tra le nevi veloci. Franzoni, Paris, Goggia e Pirovano protagonisti

Lo sci alpino ha prodotto 24 podi con 12 ori, concentrati quasi esclusivamente nelle discipline della velocità. Giovanni Franzoni è esploso definitivamente con quattro vittorie, tra cui la discesa di Kitzbühel e il super-G di Wengen. Dominik Paris ha risposto con tre ori tra Val Gardena e Kvitfjell. Sul versante femminile Laura Pirovano ha firmato una stagione monumentale con tre successi, Sofia Goggia ha aggiunto tre ori, Nicol Delago un trionfo a Tarvisio ed Elena Curtoni un super-G a Val di Fassa.

Biathlon: 21 podi per Vittozzi e Giacomel, coppia d’oro

Ventuno podi con nove ori in una stagione di altissimo livello. Lisa Vittozzi ha dominato la seconda parte dell’anno con sei ori individuali tra mass start e pursuit, oltre agli argenti a Otepää e Oslo. Tommaso Giacomel ha aperto la stagione in modo esplosivo con cinque vittorie nei mesi di dicembre e gennaio. Dorothea Wierer ha confermato la sua leadership con l’oro all’individuale di Östersund. Due le staffette miste vincenti, segno di un gruppo coeso che funziona anche collettivamente.

Slittino naturale: 29 podi, l’Italia domina ancora

Con 29 podi il settore dello slittino su pista naturale si conferma fortissimo. Il doppio Tobias Paur/Andreas Hofer ha vinto a Umhausen. Nella gara singola maschile Daniel Gruber e Hannes Unterholzner si sono imposti in più occasioni. Tra le donne Tina Stuffer e Nadine Staffler hanno conquistato vittorie, con Nina Castiglioni e Daniela Mittermair a completare il quadro con podi in serie.

Freestyle: 13 podi con Deromedis re dello skicross

Simone Deromedis ha chiuso la sua stagione con tre ori nello skicross, confermandosi tra i migliori al mondo nella specialità. Federico Tomasoni ha vinto a Craigleith, Miro Tabanelli si è imposto nello slopestyle a Tignes. Tra le donne Jole Galli ha conquistato un oro e tre bronzi. Edoardo Zorzi ha aggiunto due podi per completare il bottino del freestyle azzurro.

Slittino artificiale: 13 podi con Vötter/Oberhofer in primo piano

Tredici podi nel slittino su pista artificiale, con il doppio femminile Andrea Vötter/Marion Oberhofer vincitore a St. Moritz e autore di altri podi stagionali. Dominik Fischnaller ha conquistato l’argento ad Altenberg, Verena Hofer si è mostrata costante con quattro podi in singolo. Leon Felderer ha portato un bronzo da Park City.

Sci alpinismo: 16 podi con Murada al comando, stagione ancora aperta

Sedici podi per la squadra di sci alpinismo, con Giulia Murada protagonista assoluta: un oro, sei argenti e tre bronzi in una stagione che la vede in lotta per la Coppa del Mondo generale. Alba De Silvestro ha fatto la sua parte conquistando la coppa di specialità nell’individuale e quattro podi stagionali. Un bronzo anche per Nicolò Canclini e Matteo Sostizzo. La stagione è ancora in corso con la tappa finale di Villars sur Ollon e l’ultima prova di Osijek ancora da disputare: il bilancio potrà quindi crescere ulteriormente.

Sci velocità: 10 podi, Greggio inarrestabile

Valentina Greggio ha dominato il circuito femminile con cinque vittorie consecutive tra Salla e Vars, confermandosi la più forte al mondo nella disciplina. Simone Origone ha aggiunto cinque podi maschili tra secondi e terzi posti, mantenendo alto il livello del settore.

Skeleton e bob: podi di spessore

Tre podi nello skeleton grazie ad Amedeo Bagnis, con due argenti e un bronzo in staffetta mista a St. Moritz. Un bronzo nel bob a quattro per il quartetto Baumgartner/Fantazzini/Mircea/Bilotti a Innsbruck chiude il quadro di una stagione complessivamente eccezionale per gli sport su pista artificiale.

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