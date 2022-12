Combinata nordica, Riiber domina anche a Lillehammer. 22° posto per Kostner

Nell’ultima Gundersen di Coppa del mondo in programma a Lillehammer a prendersi la scena è ancora una volta Jarl Magnus Riiber. Il padrone di casa è riuescito a sfruttare il vantaggio del trampolino casalingo HS140 in mattinata, per prendere il comando alla fine del salto grazie al punteggio di 150.3 e una distanza di 140 metri. Il norvegese nel pomeriggio ha dato un’ulteriore accelerata sin dall’inizio della gara, aumentando incredibilmente il suo vantaggio e andando in solitaria verso il traguardo finale. Seconda piazza per Jens Oftebro, con 47″5 di distacco dal compagno di squadra. Niente da fare, invece, per l’austriaco Mario Seidl, che è crollato sul finale chiudendo quinto a vantaggio del tedesco Vinzenz Geiger, terzo a 1’02″7 da Riiber.

Per quanto riguarda gli azzurri, Aaron Kostner è stato il migliore terminando la propria gara al ventiduesimo posto, tornando così per la seconda volta in stagione in zona punti. Raffaele Buzzi e Samuel Costa, hanno recuperato qualche posizione nella fase sugli sci stretti, piazzandosi rispettivamente in 34esima e 35esima posizione, mentre Domenico Mariotti ha chiuso al quarantacinquesimo posto.