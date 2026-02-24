Eurolega 29ª giornata su Sky: Virtus-Barcellona e Milano contro Hapoel Tel Aviv

Il grande basket europeo torna in diretta su Sky e NOW il 25 e 26 febbraio con quattro sfide della regular season.

Riparte l’Eurolega dopo la pausa dedicata alle coppe nazionali. La 29ª giornata della regular season sarà interamente visibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con quattro partite in programma tra mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio.

Virtus Bologna-Barcellona: sfida di prestigio alla Virtus Arena

Mercoledì 25 febbraio alle 20.30, con prepartita dalle 20.00, la Virtus Bologna ospita il Barcellona alla Virtus Arena. Le “V” Nere affrontano la formazione catalana dell’ex Tornike Shengelia in una gara chiave per la corsa alla fase finale.

La telecronaca sarà affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin su Sky Sport Basket.

Sempre mercoledì, alle 19.00, su Sky Sport Max, spazio a Zalgiris Kaunas-Olympiacos, con la telecronaca di Andrea Solaini.

Milano in trasferta contro l’Hapoel Tel Aviv

Giovedì 26 febbraio alle 20.05, con prepartita dalle 19.30, l’EA7 Emporio Armani Milano scenderà in campo contro l’Hapoel Tel Aviv, una delle squadre più solide dell’edizione in corso. I biancorossi arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato la nona Coppa Italia della loro storia.

La sfida sarà trasmessa su Sky Sport Basket con la telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi.

Nella stessa serata, alle 20.15 su Sky Sport Max, andrà in scena il confronto tra Baskonia e Valencia, con la voce di Davide Fumagalli. Il Baskonia di coach Paolo Galbiati è reduce dal successo in Coppa del Re, mentre il Valencia si conferma tra le rivelazioni stagionali.

Eurolega su Sky: highlights e approfondimenti

La copertura della 29ª giornata si completa con highlights, notizie e approfondimenti su Sky Sport 24, su SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui principali canali social.

Il programma della 29ª giornata su Sky e NOW

Mercoledì 25 febbraio

Ore 19.00

Zalgiris Kaunas-Olympiacos

Telecronaca: Andrea Solaini

Sky Sport Max

Ore 20.30 (prepartita ore 20.00)

Virtus Bologna-Barcellona

Telecronaca: Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Sky Sport Basket

Giovedì 26 febbraio

Ore 20.05 (prepartita ore 19.30)

Hapoel Tel Aviv-EA7 Emporio Armani Milano

Telecronaca: Andrea Solaini e Chicca Macchi

Sky Sport Basket

Ore 20.15

Baskonia-Valencia

Telecronaca: Davide Fumagalli

Sky Sport Max