5 Cerchi, 5 curiosità su Tommaso Giacomel

Ha scoperto il biathlon in TV da bambino, rapito dalla sua bellezza dopo aver iniziato con il fondo come papà Fabio.

Assieme a Wierer, Vittozzi e Hofer ha trascinato l’Italia verso l’argento nel biathlon

1.Per Tommaso, il biathlon è una questione di famiglia. Suo padre, Fabio Giacomel, è stato un fondista di alto livello che però non riuscì mai a partecipare ai Giochi Olimpici. Alla vigilia del suo debutto a Pechino 2022, Tommaso gli dedicò la convocazione con una promessa: “Realizzo il sogno olimpico per entrambi”. Un gesto che racconta molto del legame profondo tra i due, nonostante il padre sia un uomo schivo e di poche parole.

2. All’interno del circuito è inseparabile dal valdostano Didier Bionaz. I due sono cresciuti insieme nelle categorie giovanili e Tommaso definisce Didier come il suo “fratello nato da genitori diversi”. Hanno condiviso tutto: dalle battaglie nel fango degli allenamenti estivi fino alle medaglie mondiali in staffetta, cementando un’amicizia che è uno dei pilastri della nazionale azzurra.

