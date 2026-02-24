Ginnastica Artistica, Italia pronta per la tappa di Baku: convocati azzurri e azzurre

Dal 5 all’8 marzo secondo appuntamento stagionale in Azerbaijan dopo l’esordio di Cottbus.
Prosegue il percorso internazionale della Nazionale Italiana di ginnastica artistica, attesa dal 5 all’8 marzo a Baku, in Azerbaijan, per il secondo impegno stagionale dopo l’esperienza inaugurale di Cottbus.
Per la prova alla Milli Gimnastika Arenasi, il Direttore Tecnico Nazionale dell’ItalGAM Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato le convocazioni del settore maschile.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
I convocati dell’ItalGAM
Faranno parte della squadra:
Gabriele Targhetta (Spes Mestre), reduce dalla medaglia d’oro al cavallo con maniglie conquistata in Germania
Edoardo De Rosa (Gioy)
Carlo Macchini (Fiamme Oro)
Salvatore Maresca (Fiamme Oro), al rientro dopo una lunga assenza per infortunio
Il gruppo sarà seguito dagli allenatori Marcello Barbieri e Marco Fortuna, con l’ufficiale di gara Flavio Mandich.
Il settore femminile
Per la squadra femminile, il Direttore Tecnico Enrico Casella ha selezionato:
Chiara Barzasi (Renato Serra)
Eleonora Calaciura (Juventus Nova Melzo 1960)
Angelica Finiguerra (Forza e Coraggio)
Artemisia Iorfino (Ginnastica Vercelli)
A supporto delle atlete i tecnici Federica Gatti e Massimo Gallina. La giudice Paola Dani sarà presente con il ruolo di capo delegazione. Completa la missione federale il fisioterapista Massimo Luigi Cancelli.
Il calendario azzurro
Conclusa la trasferta in Azerbaijan, i ginnasti e le ginnaste rientreranno nelle rispettive società per preparare la seconda tappa del Campionato di Serie A, in programma a Biella il 13 e 14 marzo.