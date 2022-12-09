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Biathlon, start list inseguimento femminile Hochfilzen: pettorali ed italiane in gara

di
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Dorothea Wierer - Foto Giovanni Auletta / Pentaphoto

La start list dell’inseguimento femminile in programma per la giornata di sabato 10 dicembre ad Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Di seguito l’elenco completo con tutti i pettorali e gli italiani in gara. L’inizio della gara è previsto per le ore 11:30.

START LIST COMPLETA

1
HERRMANN-WICK DENISE
GER
GER
0:00

2
DAVIDOVA MARKETA
CZE
CZE
+0:18

3
SIMON JULIA
FRA
+0:20

4
OEBERG ELVIRA
SWE
+0:32

5
LAMPIC ANAMARIJA
SLO
SLO
+0:36

6
OEBERG HANNA
SWE
SWE
+0:37

7
WIERER DOROTHEA
ITA
ITA
+0:37

8
KNOTTEN KAROLINE OFFIGSTAD
NOR
NOR
+0:41

9
MAGNUSSON ANNA
SWE
SWE
+0:42

10
PERSSON LINN
SWE
SWE
+0:45

11
CHEVALIER CHLOE
FRA
FRA
+0:48

12
HAUSER LISA THERESA
AUT
AUT
+0:49

13
TANDREVOLD INGRID LANDMARK
NOR
NOR
+0:52

14
GASPARINAITA
SUI
SUI
+0:55

15
LIELOTTE
BEL
BEL
+0:58

16
CHEVALIER-BOUCHETANAIS
FRA
FRA
+0:59

17
GASPARINELISA
SUI
SUI
+1:02

18
VITTOZZILISA
ITA
ITA
+1:02

19
TOMINGASTUULI
EST
EST
+1:03

20
EDERMARI
FIN
FIN
+1:04

21
BENDIKABAIBA
LAT
LAT
+1:07

22
WEIDELANNA
GER
GER
+1:09

23
SCHNEIDERSOPHIA
GER
GER
+1:14

24
ERDALKAROLINE
NOR
NOR
+1:14

25
PREUSSFRANZISKA
GER
GER
+1:16

26
REIDJOANNE
USA
USA
+1:18

27
COMOLASAMUELA
ITA
ITA
+1:23

28
KALKENBERGEMILIE AAGHEIM
NOR
NOR
+1:24

29
BATOVSKA FIALKOVAPAULINA
SVK
SVK
+1:24

30
VOIGTVANESSA
GER
GER
+1:25

31
JEANMONNOTLOU
FRA
FRA
+1:27

32
MOSERNADIA
CAN
CAN
+1:27

33
PASSLERREBECCA
ITA
ITA
+1:27

34
ZDOUCDUNJA
AUT
AUT
+1:30

35
MERKUSHYNAANASTASIYA
UKR
UKR
+1:35

36
NILSSONSTINA
SWE
SWE
+1:35

37
TODOROVAMILENA
BUL
BUL
+1:37

38
MINKKINENSUVI
FIN
FIN
+1:37

39
LIENIDA
NOR
NOR
+1:39

40
FRUEHWIRTJULIANE
GER
GER
+1:40

41
TACHIZAKIFUYUKO
JPN
JPN
+1:40

42
ZUKKAMILA
POL
POL
+1:41

43
KLEMENCICPOLONA
SLO
SLO
+1:43

44
HAECKI-GROSSLENA
SUI
SUI
+1:43

45
COLOMBOCAROLINE
FRA
FRA
+1:45

46
KUELMSUSAN
EST
EST
+1:48

47
JANKAERIKA
FIN
FIN
+1:48

48
AVVAKUMOVAEKATERINA
KOR
KOR
+1:51

49
KLEMENCICZIVA
SLO
SLO
+1:53

50
REMENOVAMARIA
SVK
SVK
+1:55

51
GANDLERANNA
AUT
AUT
+1:56

52
STREMOUSALINA
MDA
MDA
+1:57

53
USHKINANATALIA
ROU
ROU
+1:58

54
IRWINDEEDRA
USA
USA
+1:58

55
JISLOVAJESSICA
CZE
CZE
+1:59

56
BLASHKODARIA
UKR
UKR
+2:00

57
BILOSIUKOLENA
UKR
UKR
+2:03

58
FEMSTEINEVIK RAGNHILD
NOR
NOR
+2:03

59
CHARVATOVA LUCIE
CZE
CZE
+2:07

60
SCHWAIGER JULIA
AUT
AUT
+2:07

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