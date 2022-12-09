Biathlon, start list inseguimento femminile Hochfilzen: pettorali ed italiane in gara
Dorothea Wierer - Foto Giovanni Auletta / Pentaphoto
La start list dell’inseguimento femminile in programma per la giornata di sabato 10 dicembre ad Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Di seguito l’elenco completo con tutti i pettorali e gli italiani in gara. L’inizio della gara è previsto per le ore 11:30.
START LIST COMPLETA
1
HERRMANN-WICK DENISE
GER
0:00
2
DAVIDOVA MARKETA
CZE
+0:18
3
SIMON JULIA
FRA
+0:20
4
OEBERG ELVIRA
SWE
+0:32
5
LAMPIC ANAMARIJA
SLO
+0:36
6
OEBERG HANNA
SWE
+0:37
7
WIERER DOROTHEA
ITA
+0:37
8
KNOTTEN KAROLINE OFFIGSTAD
NOR
+0:41
9
MAGNUSSON ANNA
SWE
+0:42
10
PERSSON LINN
SWE
+0:45
11
CHEVALIER CHLOE
FRA
+0:48
12
HAUSER LISA THERESA
AUT
+0:49
13
TANDREVOLD INGRID LANDMARK
NOR
+0:52
14
GASPARINAITA
SUI
+0:55
15
LIELOTTE
BEL
+0:58
16
CHEVALIER-BOUCHETANAIS
FRA
+0:59
17
GASPARINELISA
SUI
+1:02
18
VITTOZZILISA
ITA
+1:02
19
TOMINGASTUULI
EST
+1:03
20
EDERMARI
FIN
+1:04
21
BENDIKABAIBA
LAT
+1:07
22
WEIDELANNA
GER
+1:09
23
SCHNEIDERSOPHIA
GER
+1:14
24
ERDALKAROLINE
NOR
+1:14
25
PREUSSFRANZISKA
GER
+1:16
26
REIDJOANNE
USA
+1:18
27
COMOLASAMUELA
ITA
+1:23
28
KALKENBERGEMILIE AAGHEIM
NOR
+1:24
29
BATOVSKA FIALKOVAPAULINA
SVK
+1:24
30
VOIGTVANESSA
GER
+1:25
31
JEANMONNOTLOU
FRA
+1:27
32
MOSERNADIA
CAN
+1:27
33
PASSLERREBECCA
ITA
+1:27
34
ZDOUCDUNJA
AUT
+1:30
35
MERKUSHYNAANASTASIYA
UKR
+1:35
36
NILSSONSTINA
SWE
+1:35
37
TODOROVAMILENA
BUL
+1:37
38
MINKKINENSUVI
FIN
+1:37
39
LIENIDA
NOR
+1:39
40
FRUEHWIRTJULIANE
GER
+1:40
41
TACHIZAKIFUYUKO
JPN
+1:40
42
ZUKKAMILA
POL
+1:41
43
KLEMENCICPOLONA
SLO
+1:43
44
HAECKI-GROSSLENA
SUI
+1:43
45
COLOMBOCAROLINE
FRA
+1:45
46
KUELMSUSAN
EST
+1:48
47
JANKAERIKA
FIN
+1:48
48
AVVAKUMOVAEKATERINA
KOR
+1:51
49
KLEMENCICZIVA
SLO
+1:53
50
REMENOVAMARIA
SVK
+1:55
51
GANDLERANNA
AUT
+1:56
52
STREMOUSALINA
MDA
+1:57
53
USHKINANATALIA
ROU
+1:58
54
IRWINDEEDRA
USA
+1:58
55
JISLOVAJESSICA
CZE
+1:59
56
BLASHKODARIA
UKR
+2:00
57
BILOSIUKOLENA
UKR
+2:03
58
FEMSTEINEVIK RAGNHILD
NOR
+2:03
59
CHARVATOVA LUCIE
CZE
+2:07
60
SCHWAIGER JULIA
AUT
+2:07