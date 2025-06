Il Napoli dà il via libera per Victor Osimhen: il maxi scambio che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo

Negli ultimi giorni è emersa con forza una possibile trattativa tra Napoli e Liverpool che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo con un coinvolgimento di tre giocatori di primo piano: Victor Osimhen, Darwin Nunez e Federico Chiesa. L’ipotesi di uno scambio multiplo sta progressivamente prendendo forma.

Da una parte c’è il Napoli, che potrebbe essere interessato a Darwin Nunez e Federico Chiesa per rinforzare il reparto offensivo e avere più soluzioni tattiche per la prossima stagione; dall’altra il Liverpool, che valuta attentamente l’opportunità di accogliere Victor Osimhen, considerato uno degli attaccanti più prolifici e promettenti del calcio europeo.

Osimhen-Liverpool con Nunez e Chiesa al Napoli: uno scambio che infuoca il mercato

Il Napoli valuta Darwin Nunez intorno ai 40 milioni di euro, con la possibilità di inserire dei bonus, mentre Federico Chiesa è stimato circa 10 milioni. Dall’altra parte, Osimhen ha una clausola rescissoria da 75 milioni, e il club azzurro chiede un conguaglio di circa 25 milioni per bilanciare la differenza di valore tra i giocatori coinvolti.

Il Liverpool, dal canto suo, ha speso 75 milioni più bonus per Nunez nel 2022, ma l’attaccante uruguaiano non è mai riuscito a imporsi in Premier League, chiudendo la scorsa stagione con appena 5 gol in 30 presenze, molte delle quali da subentrato. I Reds vorrebbero uno scambio alla pari, senza pagare ulteriori conguagli, e puntano a cedere Chiesa in modo definitivo, rifiutando ipotesi di prestito.

Sul fronte degli ingaggi, Nunez percepisce 4,5 milioni a stagione, una cifra sostenibile per il Napoli, che quest’anno ha aumentato il monte ingaggi a 105 milioni rispetto agli 80 milioni della scorsa stagione. Chiesa, con un ingaggio da 7,5 milioni, dovrebbe invece rivedere al ribasso le proprie pretese per entrare nel progetto partenopeo. Osimhen, invece, guadagna circa 12 milioni all’anno, cifra che il Liverpool potrebbe coprire liberandosi degli ingaggi di Nunez e Chiesa.

Dal punto di vista dei calciatori, Nunez sarebbe favorevole al trasferimento in Italia, mentre Chiesa è già stato inserito da tempo tra gli obiettivi del Napoli. Osimhen, invece, non ha ancora preso una decisione definitiva: preferirebbe andare in Premier League, o approdare alla Juventus, ma il Napoli non intende agevolare un trasferimento diretto alla sua diretta concorrente in Serie A. Inoltre, il nigeriano ha rifiutato offerte importanti dall’Arabia Saudita e dallo stesso Galatasaray, preferendo un progetto più competitivo.

Il nodo principale resta quindi il conguaglio richiesto dal Napoli, che il Liverpool non vuole versare. Le parti sono in contatto e hanno circa un mese di tempo per trovare un’intesa. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, sarebbe una delle operazioni più importanti e complesse del mercato estivo, con ripercussioni importanti sia per il Napoli che per il Liverpool, e potenzialmente anche per la Juventus, che osserva con attenzione gli sviluppi.