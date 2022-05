Basket, SerieA2 playoff: Pistoia batte Verona 69-61 e forza gara-5 di semifinale

by Michele Muzzarelli

Continua la grande rimonta di Pistoia, che vince anche gara-4 di semifinale playoff di Serie A2 2021/2022 e porta così la serie contro Verona alla decisiva gara-5. Una partita a lungo dominata dai toscani, che però nel finale hanno dovuto anche reagire alla rabbiosa rimonta ospite. Decisivi Wheatle e Del con 15 punti a testa, mentre a Verona non bastano i 19 punti di X.Johnson, miglior marcatore della serata.

La cronaca – L’avvio della partita è subito di Pistoia, con Del Chiaro che firma il +6 iniziale sul 12-6. Candussi prova a trascinare Verona, ma il nuovo break dei padroni di casa permette ai toscani di chiudere il primo quarto in vantaggio sul 21-14. Il vero gap però viene scavato in avvio di secondo quarto, con un parziale da 11-3 in favore di Pistoia. Verona soffre tantissimo in attacco, tirando con il 26% nel primo tempo anche per merito di Pistoia. Si va quindi all’intervallo lungo con i padroni di casa avanti 41-27.

Tutte le difficoltà offensive di Verona però sembrano scomparire nel terzo quarto, quando la difesa di Pistoia va in difficoltà consentendo ai veneti di rientrare prepotentemente in partita. L’ultimo periodo inizia quindi con i toscani avanti 54-50. Nel finale di partita Verona completa anche l’aggancio sul 55-55, ma la tripla di Wheatle vale il nuovo +6 in favore di Pistoia che riesce poi a gestire il finale chiudendo sul 69-61.

Il tabellino

Pistoia Basket 2000: Caglio, Wheatle 15, Johnson 7, Allinei, Magro 8, Del 15, Saccaggi 7, Divac, Utomi 11, Della 4, Riismaa 2.

Scaligera Basket Verona: Adobah , Grant, Udom, Anderson 8, Pini 4, Rosselli 4, Nonkovic, Candussi 13, Johnson 19, Casarin 3, Caroti 10, Spanghero.