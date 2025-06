Inter, tentativo di furto a casa di Arnautovic a Cantù: rimasta ferita una guardia e ladri senza bottino, ecco cosa è emerso.

Piove sul bagnato per Marko Arnautovic, che oltre al contratto in scadenza con l’Inter e un futuro incerto, ha dovuto affrontare un dispiacevole inconveniente. Secondo le ultime indiscrezioni di fatto, sabato sera, l’austriaco sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina nella propria casa a Cantù.

Contratto in scadenza con i neroazzurri tra poco più di una settimana, che ha portato il centravanti a non partire per gli USA con i propri compagni. Ad aggiungersi ai rumors sulla propria futura destinazione, arrivano con protagonista Arnautovic anche novità che fanno preoccupare il mondo del calcio. La sua villa vicino a Como infatti, secondo le ultime notizie, sarebbe stata palcoscenico di un tentato furto, con conseguenze anche momenti di violenza per i protagonisti.

Brutte avventura per Arnautovic: tentato furto in casa a Cantù, i dettagli

Come quanto riportato dal Corriere della Sera, nella tarda serata di sabato 21 giugno, due ladri si sarebbero intrufolati nella casa dell’attaccante austriaco passando dal retro dell’abitazione.

La villa, situata a Cantù in provincia di Como, era occupata in quel momento da guardie e alcuni domestici. Presenze fondamentali che, in seguito a una colluttazione violenta tra guardie e malviventi, hanno permesso ai custodi di chiamare le Forze dell’Ordine.

I ladri, fuggiti senza bottino, devono ancora essere individuati. Una delle guardie d’altra parte ne è uscita con una ferita alla testa a causa di alcuni colpi di bastone, sul posto sarebbe però sarebbe arrivata immediatamente l’ambulanza, medicando la vittima. Fortunatamente per Arnautovic, lui e la sua famiglia non erano presenti al momento del fatto, poiché in vacanza fuori dal Bel Paese.