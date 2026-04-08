Rio, Mondiali Giovanili Scherma: solo Ottavi nella Spada

La settima giornata dei Campionati Mondiali Giovanili e Cadetti di scherma, attualmente in corso a Rio de Janeiro, ha inaugurato il tabellone dedicato alla specialità della Spada.

Campionati Mondiali Giovanili di Scherma 2026: L’Italia della Spada si Ferma agli Ottavi a Rio de Janeiro

Nella categoria individuale femminile Under 20, la rappresentativa italiana ha registrato tanti ottimi piazzamenti, sebbene sia mancato l’accesso ai quarti di finale. Le atlete Mariachiara Testa, Ludovica Costantini e Giulia Paulis hanno concluso il proprio percorso agli ottavi, arrestandosi alle soglie delle prime otto posizioni.

Analizzando i piazzamenti, Mariachiara Testa ha ottenuto la quattordicesima piazza finale. Dopo aver superato i turni eliminatori, l’azzurra ha subito l’arresto per mano della schermitrice cinese Yin. Immediatamente alle sue spalle, in quindicesima posizione, si è classificata Ludovica Costantini, il cui avanzamento nel tabellone principale è stato interrotto dall’atleta svizzera Maiga. Un percorso analogo ha caratterizzato la gara di Giulia Paulis: dopo aver superato la fase a gironi in ripresa, l’italiana è stata sconfitta dalla statunitense Cafasso nel turno decisivo per l’accesso ai quarti. L’eliminazione è giunta anticipatamente per Maria Roberta Casale, fuori nel turno delle 128 e classificatasi novantatreesima.

Per quanto concerne la competizione gli uomini, il posizionamento più elevato per la compagine tricolore è stato siglato da Cristiano Sena. Lo spadista ha sfiorato l’ingresso negli ottavi di finale, cedendo esclusivamente alla stoccata decisiva nel minuto supplementare contro il britannico Lumineau e terminando la gara al venticinquesimo posto. Più indietro per gli altri atleti italiani in gara. Luca Iogna Prat ha chiuso in 51enisima posizione, Riccardo Cedrone al sessantanovesimo posto ed Ettore Leporati si è classificato 163esimo.

Il programma di oggi 8 aprile

La manifestazione iridata proseguirà con l’ottava giornata di gare, concentrata sulle prove individuali di spada per la categoria Under 17.

Presso l’Arena Carioca 1 e del Velodromo Olimpico, la selezione maschile schiererà Andrea Bossalini, Pietro de Gaetano e Valentino Monaco. La prova femminile vedrà invece impegnate Francesca Aina, Clara De Donno e Sofia Quirini.

Le competizioni avranno inizio alle ore 8:30 locali, corrispondenti alle 13:30 in Italia, con copertura in diretta streaming dei tabelloni principali sulle piattaforme ufficiali della federazione internazionale.

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