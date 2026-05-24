Roland Garros, impresa Cinà: batte Opelka al debutto e vola al secondo turno

Federico Cinà continua a stupire al Roland Garros. Il giovane palermitano supera in cinque set lo statunitense Reilly Opelka al debutto assoluto in uno Slam e conquista il secondo turno dopo una battaglia durata oltre tre ore.

Grande impresa di Federico Cinà al Roland Garros. Il giovane tennista italiano conquista il secondo turno del torneo parigino battendo all’esordio lo statunitense Reilly Opelka al termine di una sfida combattutissima.

Il teenager palermitano si impone in cinque set con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 6-7(6) 6-4 dopo tre ore e 26 minuti di gioco, centrando così il primo successo in carriera nel tabellone principale di uno Slam.

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Cinà continua il sogno parigino

Per Cinà si tratta della quarta vittoria consecutiva a Parigi dopo il percorso perfetto nelle qualificazioni.

L’azzurro aveva infatti conquistato l’accesso al main draw superando Yosuke Watanuki, Bernard Tomic e Alexis Galarneau.

Contro Opelka il giovane italiano ha mostrato personalità e grande tenuta mentale, riuscendo a reagire dopo il primo set perso e dopo il tie-break sfumato nel quarto parziale.

Al secondo turno possibile sfida con Wawrinka

Grazie al successo ottenuto contro Opelka, Cinà accede così al secondo turno del Roland Garros.

Il prossimo avversario uscirà dal confronto tra Stan Wawrinka e Jesper de Jong.