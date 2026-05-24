Giro d’Italia 2026, Lavik sorprende tutti a Milano: Vingegaard resta in maglia rosa

Fredrik Dversnes Lavik conquista la 15ª tappa del Giro d’Italia vincendo in volata sul traguardo di Milano dopo una lunga fuga. Nessun cambiamento in classifica generale: Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa alla vigilia del secondo giorno di riposo.

Giro d’Italia regala una sorpresa nella tappa di Milano. A imporsi nella quindicesima frazione, la Voghera-Milano di 157 chilometri, è stato il norvegese Fredrik Dversnes Lavik, bravo a coronare una fuga nata nelle prime fasi di gara.

Il 29enne ha battuto allo sprint gli italiani Mirco Maestri e Martin Marcellusi, sorprendendo anche il gruppo dei velocisti, incapace di chiudere definitivamente il gap nel finale.

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Fuga decisiva nella tappa di Milano

La frazione si è sviluppata quasi interamente in pianura ed è stata caratterizzata dalla lunga azione di quattro corridori: Lavik, Marcellusi, Maestri e Mattia Bais.

I battistrada hanno mantenuto sempre un vantaggio contenuto, senza mai superare i due minuti e mezzo sul gruppo, che ha controllato l’azione da lontano lasciando però spazio sufficiente alla fuga per giocarsi il successo.

Nel corso della tappa i fuggitivi si sono spartiti punti e abbuoni nei traguardi intermedi di Pavia e nel chilometro Red Bull.

Tempi neutralizzati nel finale per motivi di sicurezza

Nel finale la giuria ha deciso di neutralizzare i tempi ai meno 16,3 chilometri invece dei consueti meno 5, scelta presa dopo diversi confronti con il gruppo per motivi di sicurezza sull’ultimo circuito cittadino di Milano.

Decisione che ha contribuito a favorire i fuggitivi, riusciti a resistere al tentativo di rientro del plotone.

Nella volata finale Lavik ha trovato lo spunto decisivo conquistando così la sua prima vittoria in carriera al Giro d’Italia.

Vingegaard conserva la maglia rosa

Nessuna variazione nella classifica generale. Il danese Jonas Vingegaard della Visma-Lease a Bike resta leader della corsa in maglia rosa prima del secondo giorno di riposo.

Il Giro riprenderà martedì con la sedicesima tappa, la Bellinzona-Carì di 113 chilometri.