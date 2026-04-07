Rio, Mondiali Giovanili Scherma: i risultati degli azzurri nella Spada

La settima giornata dei Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Rio de Janeiro 2026 ha inaugurato il programma della spada, focalizzandosi interamente sulle competizioni individuali della categoria Under 20.

Mondiali Giovanili Scherma Rio 2026: I Risultati degli Azzurri nella Spada Under 20

Sulle pedane dell’Arena Carioca 1 e del Velodromo Olimpico, gli otto rappresentanti della delegazione italiana hanno affrontato la delicata fase a gironi, registrando un bilancio complessivo caratterizzato da prestazioni eterogenee.

Per la copertura dell’evento, gli appassionati potranno seguire le fasi salienti della competizione attraverso i canali ufficiali della federazione. Nello specifico, la trasmissione in diretta streaming è affidata alla piattaforma dedicata Fencing TV.

Mondiali Giovanili Scherma Rio 2026: risultati uomini

Tra gli uomini si evidenziano i risultati di assoluto rilievo ottenuti da Riccardo Cedrone e Cristiano Sena. Cedrone ha dominato il proprio raggruppamento conquistando cinque vittorie a fronte di una singola sconfitta, accumulando un eccellente differenziale di quattordici stoccate positive. Altrettanto incisiva la prova di Sena, capace di chiudere con quattro successi e un solo passo falso, garantendosi un indice di più undici. Positivo anche il percorso di Luca Iogna Prat, il quale archivia la prima fase del torneo con quattro assalti vinti e due persi. Profondo rammarico, di contro, per Ettore Leporati: l’azzurro ha palesato evidenti difficoltà tecniche, terminando il girone con una sola vittoria su cinque incontri disputati e un saldo negativo di undici stoccate.

Mondiali Giovanili Scherma Rio 2026: risultati donne

Tra le pdonne, le spadiste italiane hanno incontrato maggiori resistenze, chiudendo la mattinata di qualificazione senza exploit particolari. Maria Roberta Agata Casale e Mariachiara Testa hanno concluso i rispettivi impegni in perfetta parità, ottenendo tre affermazioni e tre sconfitte. Entrambe le atlete, tuttavia, sono riuscite a mantenere un differenziale attivo, utile per il posizionamento nel tabellone delle eliminatorie. Si profila invece un cammino in salita per Ludovica Costantini e Giulia Paulis. Le due schermitrici hanno concluso la fase a gironi accumulando due vittorie e tre battute d’arresto ciascuna, riportando indici negativi che le costringeranno ad affrontare accoppiamenti potenzialmente più complessi nei successivi turni a eliminazione diretta.

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