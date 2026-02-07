Sei Nazioni, ItalRugby batte la Scozia all’Olimpico e conquista la Cuttitta Cup

Allo Stadio Olimpico l’Italia apre il Sei Nazioni con una vittoria di carattere contro la Scozia. Due mete nel primo quarto d’ora, il piede di Garbisi e una difesa monumentale nel finale regalano un successo che vale anche la Cuttitta Cup.

Inizio da sogno per l’ItalRugby nel Sei Nazioni. Davanti al pubblico dello Stadio Olimpico, gli azzurri superano la Scozia al termine di una partita intensa, segnata da coraggio, lucidità e grande spirito di sacrificio, nonostante le assenze e gli infortuni.

Avvio fulminante degli azzurri

L’Italia parte fortissimo e nei primi quindici minuti mette subito le cose in chiaro. La prima meta arriva con Lynagh, seguita poco dopo dalla marcatura di Menoncello. Garbisi trasforma solo la seconda, ma l’impatto emotivo e tecnico degli azzurri è evidente.

La Scozia prova a rientrare in partita con la meta di Dempsey, ma l’Italia risponde con personalità: Garbisi è preciso dalla piazzola e centra la punizione che vale il 15-7, punteggio con cui si va al riposo.

Ripresa di sofferenza e gestione

Nel secondo tempo la Scozia aumenta la pressione e trova la meta con Horne, riaprendo l’incontro. Da quel momento la gara diventa una battaglia fatta di placcaggi, disciplina e gestione dei momenti chiave.

Ancora una volta è il piede di Garbisi a fare la differenza, mentre nel finale la difesa azzurra resiste agli ultimi assalti scozzesi, chiudendo ogni varco e proteggendo un successo costruito con enorme sacrificio. Man of the match Simone Ferrari.

Trionfo azzurro e Cuttitta Cup

Oltre ai punti per la classifica del Sei Nazioni, la vittoria vale anche la Cuttitta Cup, trofeo messo in palio tra Italia e Scozia in memoria di Massimo Cuttitta, storico pilone e tecnico azzurro scomparso nell’aprile 2021. Un successo dal forte valore simbolico, che rende ancora più speciale la giornata dell’Olimpico.

Per l’ItalRugby è una partenza che infonde fiducia e consapevolezza: il Sei Nazioni comincia con una vittoria che pesa, per il punteggio e per il modo in cui è stata ottenuta.