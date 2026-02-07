Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” – Tre medaglie azzurre in arrivo a Torino

Sono in semifinale Arianna Errigo e Martina Batini nella gara femminile e Guillaume Bianchi nella competizione maschile.

Tre medaglie azzurre in arrivo al Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” Torino 2026. Nel GP di casa hanno raggiunto le semifinali, e dunque la certezza del podio, Arianna Errigo (alla sua 62^ medaglia in carriera nel circuito di Coppa del Mondo, la decima nella tappa torinese) e Martina Batini nella gara femminile e Guillaume Bianchi nella competizione maschile. I tre portacolori dell’Italia del CT Simone Vanni torneranno in pedana alla Inalpi Arena dalle ore 18 per disputare le semifinali, con diretta su Sky Sport Max.

