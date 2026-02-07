Sportface TVLive
Scherma

Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” – Tre medaglie azzurre in arrivo a Torino

Franz Monaco
-
Errigo esultanza Torino
fonte: BIZZI/Federscherma
Sono in semifinale Arianna Errigo e Martina Batini nella gara femminile e Guillaume Bianchi nella competizione maschile.
Tre medaglie azzurre in arrivo al Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” Torino 2026. Nel GP di casa hanno raggiunto le semifinali, e dunque la certezza del podio, Arianna Errigo (alla sua 62^ medaglia in carriera nel circuito di Coppa del Mondo, la decima nella tappa torinese) e Martina Batini nella gara femminile e Guillaume Bianchi nella competizione maschile. I tre portacolori dell’Italia del CT Simone Vanni torneranno in pedana alla Inalpi Arena dalle ore 18 per disputare le semifinali, con diretta su Sky Sport Max.

GP Torino 2026 – Fioretto femminile

Classifica (211): semifinali Sera Azuma (Jpn)-Martina Batini (ITA), Komaki Kikuchi (Jpn)-Arianna Errigo (ITA)
Le altre italiane: 5. Martina Sinigalia, 24. Irene Bertini, 25. Alice Volpi, 27. Elena Tangherlini, 29. Benedetta Pantanetti, 32. Letizia Gabola, 33. Anna Cristino, 35. Carlotta Ferrari, 36T. Vittoria Ciampalini, 39. Margherita Lorenzi, 41. Ludovica Franzoni, 43. Elisabetta Bianchin, 47. Aurora Grandis, 51. Vittoria Pinna, 61. Matilde Calvanese, 69. Camilla Mancini, 73. Matilde Molinari, 74. Serena Rossini, 80. Greta Collini, 85. Alessandra Tavola, 186. Giulia Amore

GP Torino 2026 – Fioretto maschile

Classifica (295): semifinali Guillaume Bianchi (ITA)-Alexander Choupenitch (Cze), Ka Long Cheung (Hkg)-Nick Itkin (Usa)
Gli altri italiani: 7. Tommaso Martini, 10. Filippo Macchi, 16. Lorenzo Nista, 20. Alessio Foconi, 24T. Davide Filippi, 27. Federico Pistorio, 34. Tommaso Marini, 47. Giulio Lombardi, 51. Damiano Di Veroli, 67. Francesco Pio Iandolo, 73. Djibril Mbaye, 74. Alessio Di Tommaso, 74. Emanuele Iaquinta, 90. Mattia De Cristofaro, 91. Damiano Rosatelli, 107. Mattia Conticini, 134. Giuseppe Franzoni, 140T. Leonardo Usicco, 147. Alessandro Stella, 158. Raian Adoul, 196. Mattia Gianese, 205. Francesco Rencricca, 253. Marco Panazzolo

