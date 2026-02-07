Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” – Tre medaglie azzurre in arrivo a Torino

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
GP Torino 2026 – Fioretto femminile
Classifica (211): semifinali Sera Azuma (Jpn)-Martina Batini (ITA), Komaki Kikuchi (Jpn)-Arianna Errigo (ITA)
Le altre italiane: 5. Martina Sinigalia, 24. Irene Bertini, 25. Alice Volpi, 27. Elena Tangherlini, 29. Benedetta Pantanetti, 32. Letizia Gabola, 33. Anna Cristino, 35. Carlotta Ferrari, 36T. Vittoria Ciampalini, 39. Margherita Lorenzi, 41. Ludovica Franzoni, 43. Elisabetta Bianchin, 47. Aurora Grandis, 51. Vittoria Pinna, 61. Matilde Calvanese, 69. Camilla Mancini, 73. Matilde Molinari, 74. Serena Rossini, 80. Greta Collini, 85. Alessandra Tavola, 186. Giulia Amore
GP Torino 2026 – Fioretto maschile
Classifica (295): semifinali Guillaume Bianchi (ITA)-Alexander Choupenitch (Cze), Ka Long Cheung (Hkg)-Nick Itkin (Usa)
Gli altri italiani: 7. Tommaso Martini, 10. Filippo Macchi, 16. Lorenzo Nista, 20. Alessio Foconi, 24T. Davide Filippi, 27. Federico Pistorio, 34. Tommaso Marini, 47. Giulio Lombardi, 51. Damiano Di Veroli, 67. Francesco Pio Iandolo, 73. Djibril Mbaye, 74. Alessio Di Tommaso, 74. Emanuele Iaquinta, 90. Mattia De Cristofaro, 91. Damiano Rosatelli, 107. Mattia Conticini, 134. Giuseppe Franzoni, 140T. Leonardo Usicco, 147. Alessandro Stella, 158. Raian Adoul, 196. Mattia Gianese, 205. Francesco Rencricca, 253. Marco Panazzolo