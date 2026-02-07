Atletica, Fabbri debutta con 22,05 in Sudafrica: miglior esordio della carriera

Leonardo Fabbri apre la stagione con il miglior debutto della carriera: a Parow l’azzurro supera subito i 22 metri e lancia un messaggio chiaro in vista dei Mondiali indoor. “Ottimo inizio, a Torun voglio spaccare il mondo”.

È un avvio di stagione che non passa inosservato quello di Leonardo Fabbri. Nel corso del periodo di allenamento in Sudafrica, il pesista azzurro firma il miglior debutto della sua carriera grazie a un eccellente 22,05 ottenuto in una gara all’aperto a Parow, nei dintorni di Città del Capo.

Una misura subito pesante, accompagnata da una serie di altissimo livello: 21,87 nel primo lancio, 21,60 nell’ultimo e tre nulli, a conferma di una condizione già brillante a inizio febbraio. Tra gli avversari, il miglior riscontro è il 18,58 del sudafricano Reghardt Swanepoel.

Un debutto da leader mondiale (anche se ufficioso)

Il 22,05 di Fabbri rappresenterebbe, numeri alla mano, la migliore prestazione mondiale stagionale, superando di un centimetro il 22,04 dello statunitense Geist. Il risultato, però, non entrerà nelle liste ufficiali perché il meeting Wpa League non è inserito nel Global Calendar della World Athletics.

Un dettaglio che conta poco, perché il dato più importante è lo stato di forma dell’azzurro a sei settimane dai Mondiali indoor di Torun, in programma in Polonia dal 20 al 22 marzo.

Le parole di Fabbri

Dal Sudafrica, il campione europeo non nasconde l’entusiasmo per un inizio così convincente:

“Questa località mi porta bene, qui nel 2020 ho superato per la prima volta in carriera i ventuno metri. È un ottimo inizio e cominciano a vedersi i frutti del lavoro delle ultime settimane. Ai Mondiali indoor di Torun farò di tutto per spaccare il mondo e in estate a Birmingham voglio confermare l’oro europeo”.

Prossimi appuntamenti

Il percorso di avvicinamento agli appuntamenti chiave entra ora nel vivo. Mercoledì Fabbri tornerà in pedana a Stellenbosch per l’ultima gara del suo stage al caldo, prima del rientro in Italia.

Nel calendario dell’azzurro sono già fissati altri impegni importanti: Torun il 22 febbraio, Nehvizdy il 25 febbraio e, a chiudere il mese, i Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona il 27 febbraio.