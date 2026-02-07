LIVE Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor – Ancona 2026 | Diretta su Atletica Italiana TV (Sportface TV)

Prima giornata dei Campionati Italiani U20 e U23 indoor al PalaCasali di Ancona: 22 titoli in palio e subito spettacolo. Serena Di Fabio firma il record italiano juniores nei 3000 di marcia. Diretta streaming su Atletica Italiana TV, canale di Sportface TV. (Articolo in costante aggiornamento)

ANCONA – PRIMA GIORNATA (IN AGGIORNAMENTO)

È iniziata la prima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor 2026, in corso al PalaCasali. Sono 22 i titoli da assegnare oggi, con gare che stanno offrendo fin dalle prime battute risultati di alto profilo tecnico.

L’evento è seguito in diretta streaming su Atletica Italiana TV, visibile sul web e tramite app Sportface, all’interno del palinsesto di Sportface TV.

MARCIA – SUBITO RECORD TRICOLORE

Il weekend si apre nel segno dei record. Serena Di Fabio riscrive il primato italiano juniores nei 3000 metri di marcia con 12:40.77, migliorando di oltre sei secondi il precedente limite. Per la marchigiana è la terza stagione consecutiva con una migliore prestazione nazionale ad Ancona, ma la prima in una rassegna tricolore.

Alle sue spalle progressi significativi anche per Francesca Buselli (13:29.39) e Valentina Adamo (13:37.25).

Tra le Promesse, successo per Giulia Gabriele in 12:31.81, con Michelle Cantò seconda in 12:34.13, terza U23 italiana di sempre, e Elisa Marini terza al debutto di categoria con 12:57.41.

UOMINI – MARCIA, PRESTAZIONI DI LIVELLO

Nei 5000 U20 grande prova di Alessio Coppola, che con 19:30.77 migliora nettamente il personale e sale al terzo posto alltime juniores. Podio completato da Nicolò Vidal e Filippo Gorelli.

Tra le Promesse, assolo del vicecampione europeo U20 Giuseppe Disabato, vincitore in 19:33.29 davanti a Omar Moretti e Alessandro Rebosio.

SALTI – TITOLI E RECORD PERSONALI

Nel salto in alto juniores successo per Sophie Barbagallo, che vince migliorando il personale a 1,81. Alle sue spalle Chiara Pavan (1,76) e Isabella Pastore (1,73).

Nel lungo U20 femminile dominio classe 2008 con Alessandra Gelpi, capace di volare fino a 6,13 all’ultimo salto. Seconda Vittoria Grandi, terza Greta Amhof.

Tra le Promesse maschili titolo per Aldo Rocchi con 7,72, davanti a Francesco Patumi e Mattia Benente.

LANCI – MUSCI INARRESTABILE

Nel peso continua la striscia vincente di Anna Musci, che conquista il sesto titolo indoor giovanile consecutivo con 15,48. Podio completato da Sofia Coppari e Angelica Arcari.

Tra le Promesse maschili vittoria di Carlo Trinchera Lotto con 16,39, davanti a Tommaso Russo e Angelo Fania, tutti al personale.

PISTA – BATTERIE 400 METRI

Concluso il primo turno dei 400 metri. Tra le Promesse donne il miglior tempo è di Clarissa Vianelli (54.06), al maschile guida Dario Bressanello con 47.76.

Nelle categorie juniores in evidenza Daniele Salemi (48.34) e Alicya Maria Trotta (55.25) in vista delle finali di domenica.

DIRETTA STREAMING E INFO UTILI

(Articolo in aggiornamento continuo con risultati, titoli assegnati e protagonisti della giornata)