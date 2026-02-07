Curling doppio misto, Italia ko con la Svezia: semifinale ora più lontana

Nel torneo olimpico di curling doppio misto arriva una sconfitta pesante per l’Italia. La Svezia piazza l’allungo decisivo nel settimo end e chiude sul 9-4, complicando il cammino azzurro verso le semifinali.

Si ferma contro la Svezia dei fratelli Wranaa la corsa dell’Italia nel torneo di curling doppio misto dei Milano Cortina 2026. Gli svedesi disputano una partita praticamente perfetta e chiudono i conti nel settimo end, dove piazzano tre punti che scavano il solco decisivo fino al 9-4 finale.

Per la coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner è una battuta d’arresto pesante, maturata contro un avversario estremamente solido sia in fase di costruzione che nelle giocate di precisione. Dopo un equilibrio iniziale, la Svezia prende progressivamente il controllo del match, gestendo con autorità i momenti chiave e sfruttando ogni occasione concessa.

Settimo end decisivo

Il momento che indirizza definitivamente l’incontro arriva nel settimo end: tre punti svedesi spengono le speranze di rimonta italiana e portano il punteggio sul 9-4, risultato con cui di fatto si chiude la partita.

Ora serve una vittoria

Con questa sconfitta si complica la rincorsa dell’Italia alle semifinali del torneo. Il prossimo impegno diventa cruciale: nella sfida serale contro la Norvegia servirà una vittoria obbligata per restare in corsa e continuare a sperare nella qualificazione alla fase finale.