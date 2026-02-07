Milano Cortina 2026, hockey femminile: Italia battuta 6-1 dalla Svezia

Arriva la prima battuta d’arresto per l’Italia femminile nel torneo olimpico di hockey su ghiaccio. La Svezia impone il proprio ritmo e si impone 6-1, sfruttando qualità, profondità e maggiore continuità nei momenti chiave della gara.

Seconda partita e prima sconfitta per l’Italia femminile nel torneo di hockey su ghiaccio dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Le azzurre cedono 6-1 contro una Svezia solida e cinica, capace di colpire con continuità lungo tutto l’arco dell’incontro e di chiudere i conti già nel secondo periodo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Primo tempo equilibrato, poi il vantaggio svedese

L’avvio è combattuto e giocato a viso aperto, con poche occasioni nitide e tanta battaglia in zona neutra. La prima grande chance è per la Svezia, ma Martina Fedel risponde presente. L’Italia prova a replicare senza però riuscire a rendersi realmente pericolosa.

Il punteggio si sblocca al 10:10, quando Jessica Adolfsson trova la rete del vantaggio svedese sfruttando i passaggi di Hanna Thuvik e Hjalmarsson. Le scandinave aumentano la pressione, ma le azzurre tengono e il primo periodo si chiude sull’1-0.

La Svezia accelera nel secondo periodo

L’Italia rientra sul ghiaccio in inferiorità numerica e prova subito a reagire con Mattivi, Della Rovere e Caumo, senza però trovare la conclusione vincente. Fedel è chiamata in causa in più occasioni, ma al 29:36 Sofie Lundin firma il raddoppio con una splendida azione coast to coast.

La risposta azzurra è immediata, con Abatangelo che impegna Svensson, ma la Svezia colpisce ancora al 31:47 con Hjalmarsson, servita da Karlsson, portandosi sul 3-0. Al 33:30 arriva il primo gol olimpico dell’Italia, firmato da Franziska Stocker con un tiro centrale che accorcia le distanze.

La reazione dura poco: appena 69 secondi dopo Hanna Olsson riporta le svedesi avanti di tre reti. Nel finale di periodo l’Italia ha anche un power play, sfiora il gol e rischia sul contropiede avversario. La seconda frazione si chiude sul 4-1.

Terzo tempo senza svolta

Nel terzo periodo le azzurre provano a riaprire la gara e costruiscono due buone occasioni sull’asse Reyes-Mattivi, ma manca il tap-in decisivo. Al 46:53 Johansson intercetta un passaggio difensivo e firma il 5-1 su assist di Lina Ljungblom.

L’Italia cambia portiere, con l’esordio olimpico di Gabriella Durante, subito chiamata in causa e capace di rispondere con sicurezza. Le azzurre resistono anche in inferiorità numerica, ma al 54:32 arriva il 6-1 svedese, ancora con Johansson, su assist di Olsson e Svensson.

Nel finale la Svezia continua a spingere, mentre Durante evita un passivo più pesante con alcuni interventi decisivi.

Classifica e prossimo impegno

Con questa sconfitta si complica il cammino dell’Italia nel girone. Le azzurre torneranno in campo lunedì 9 febbraio alle 12:10 contro il Giappone, in una sfida già cruciale per il proseguimento del torneo.