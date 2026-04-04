World Boxing Cup 2026, prima tappa in Brasile: otto azzurri e quattro azzurre a Foz do Iguaçu

De Carolis e Russo convocano 12 pugili Elite per la tappa brasiliana in programma dal 20 al 26 aprile. La squadra partirà il 7 aprile per un training camp pre-torneo con i migliori team internazionali

L’Italia del pugilato Elite si prepara a volare in Brasile. Giovanni De Carolis, Direttore Tecnico, e Clemente Russo, Responsabile Tecnico, hanno diramato le convocazioni per la prima tappa della World Boxing Cup 2026, in programma a Foz do Iguaçu dal 20 al 26 aprile. Dodici i pugili selezionati — otto uomini e quattro donne — che raggiungeranno la località brasiliana già il 7 aprile per prendere parte a un training camp pre-torneo insieme ai migliori team del panorama pugilistico internazionale.

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Gli otto azzurri Elite

La selezione maschile è composta da: Salvatore Attrattivo (50 kg, Profighting Napoli Club – CP), Michele Baldassi (60 kg, Fiamme Azzurre – GS), Davide Fiore (65 kg, Boxe Fiore – PL), Gianluigi Malanga (70 kg, Fiamme Azzurre – GS), Gabriele Guidi Rontani (75 kg, Esercito – GS), Gerlando Tumminello (80 kg, Fiamme Azzurre – GS), Paolo Caruso (85 kg, Fiamme Oro – GS) e Dean Nwokedi Chime (90 kg, Padova Ring – VE).

Le quattro azzurre Elite

Nel settore femminile le convocate sono: Martina Vassallo (51 kg, Zeus Boxing Team – LZ), Rebecca Nicoli (60 kg, Fiamme Oro – GS), Chiara Saraiello (70 kg, Sez. Giovanile Fiamme Oro – GS) e Melissa Gemini (75 kg, Fiamme Azzurre – GS).

Lo staff tecnico

La delegazione sarà guidata sin dalla partenza da Giovanni De Carolis in qualità di Direttore Tecnico e dal fisioterapista Roberto Ciccotti. Clemente Russo (Responsabile Tecnico) e il tecnico Giuseppe Perugino si uniranno al gruppo dal 13 aprile, mentre il medico Carmela Ignozza e il Team Leader Matteo Schiavone raggiungeranno la squadra dal 18 aprile.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

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