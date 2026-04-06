16° Trofeo Fogliano Boxe: Italia-Germania sul ring il 10 e 12 aprile, triangolare regionale sabato 11

Il PalaSport di Fogliano Redipuglia ospita tre giorni di grande pugilato: venerdì e domenica il Dual Match tra le squadre Elite azzurra e tedesca, sabato la sfida tra Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna. Organizzazione FPI e Planet Fighters

Fogliano Redipuglia diventa per tre giorni la capitale friulana della boxe. Il PalaSport di via Atleti Azzurri d’Italia ospiterà dal 10 al 12 aprile il 16° Trofeo Fogliano Boxe, manifestazione organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana insieme a Planet Fighters Boxe con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

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Il programma: tre serate, tre eventi

L’evento principale della rassegna è il Dual Match tra le squadre Elite di Italia e Germania, in programma in due sessioni: venerdì 10 aprile con inizio alle ore 19.30 e domenica 12 aprile alle ore 17.00. Un doppio confronto internazionale che promette spettacolo e intensità sul ring friulano.

Sabato 11 aprile, alle ore 19.30, spazio invece al triangolare regionale tra Friuli Venezia Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, tre realtà del pugilato italiano che si sfideranno in una serata dedicata ai talenti del panorama nazionale.

Dove e quando

Tutti gli incontri si disputeranno al PalaSport di Fogliano Redipuglia, in via Atleti Azzurri d’Italia 2. Per informazioni è disponibile il sito www.planetfighters.com.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

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