MotoGP: Marc Marquez tenta il recupero lampo per il Mugello, ma c’è un problema

Marc Marquez non si arrende e tenta un rientro quasi incredibile per il prossimo Gran Premio d’Italia al Mugello. Il campione spagnolo forza i tempi per mantenere vive le sue speranze nella lotta al decimo titolo mondiale.

Il doppio intervento e la dura riabilitazione

Marquez in pista in Italia? Dopo la rovinosa caduta durante la Sprint Race del Gran Premio di Francia a Le Mans, il pilota ufficiale della Ducati ha affrontato una situazione medica complessa.

Il nove volte campione del mondo ha subito due operazioni chirurgiche ravvicinate. Il primo intervento ha sistemato la frattura al quinto metatarso del piede destro. La seconda operazione ha ripristinato le viti nella spalla, già lesionata nel Gran Premio di Indonesia dello scorso autunno.

Questo complicato quadro clinico ha costretto il pilota a saltare la sua gara di casa, il Gran Premio di Catalogna.

Tuttavia, le operazioni sembrerebbero non hanno scalfito il morale del numero 93. Il pilota di Cervera punta la tappa italiana.

Ieri ha pubblicato un video sui propri canali social in cui si allena duramente in palestra, sollevando anche pesi. Insomma, sta compiendo ogni sforzo per accorciare i tempi e tornare in sella alla sua moto fin dalle prime prove libere toscane.

Il problema del tracciato e la rincorsa iridata

Il traguardo fissato per il fine settimana del 29 e 31 maggio resta un obiettivo estremamente ambizioso, vista la doppia riabilitazione in corso.

Ma c’è un altro problema. Il circuito del Mugello rappresenta una delle sfide fisiche più ardue dell’intero calendario. Su questa pista le moto superano agilmente la soglia dei 350 km/h ed è presente una serie di violenti cambi di direzione che sollecitano pesantemente proprio braccia e spalle.

Marc Marquez non appare minimamente spaventato da questo scenario. Lo spagnolo sembra avere ancora una grandissima voglia di tornare a correre il prima possibile.

Inoltre Marzquez è motivato anche dalla classifica generale del Mondiale MotoGP. Ad oggi, il suo ritardo dal leader del mondiale Marco Bezzecchi tocca quota 85 punti. Un altro forfait significa accumulare in classifica uno svantaggio a tre cifre., un divario forse incolmabile.

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