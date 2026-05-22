La Coruna: Palmisano ritrova Perez

A due settimane dalla migliore prestazione europea, sabato in Spagna un’altra mezza maratona di marcia per l’azzurra che affronta la pluricampionessa mondiale.

Una sfida tra le atlete più forti al mondo. Di nuovo in gara Antonella Palmisano nella mezza maratona di marcia, sabato a La Coruna, per il secondo impegno ravvicinato in vista degli Europei di agosto a Birmingham dove sarà al via da campionessa in carica.

Sport is My Life – Antonella Palmisano

Sono trascorse appena due settimane dal convincente esordio di Podebrady, al secondo posto con la migliore prestazione europea di 1:32:21, e la fuoriclasse azzurra si mette alla prova nella 39esima edizione della classica in Spagna.

L’obiettivo per la pugliese delle Fiamme Gialle, oro olimpico nel 2021, è di incassare altre risposte positive per riprendere confidenza sulla specialità meno lunga dopo l’argento mondiale della scorsa stagione nella 35 km e il ritiro sulla ‘venti’.

In Spagna c’è tutto il podio di Tokyo a cominciare dall’amica-avversaria spagnola Maria Perez, doppio oro negli ultimi due Mondiali e attesa al debutto stagionale, con la messicana Alegna Gonzalez, fresca di successo nello scorso weekend a Rio Maior con 1:32:15 e la giapponese Nanako Fujii. Ma anche la peruviana Kimberly Garcia, che ha vinto a Podebrady in 1:31:44, dopo il trionfo ai Mondiali a squadre di Brasilia, oltre alle cinesi Jiang Yunyan, leader mondiale con 1:31:39, Yang Liujing (1:32:08) e Ji Haiying (1:32:22).

Si gareggia su un tracciato inedito, diverso dal solito, per i lavori in corso nella città galiziana.

Proprio alla vigilia di questo straordinario duello, è in onda su Amazon Prime (sul Canale Sportface TV) l’imperdibile intervista tra Antonella Palmisano e Maria Perez. Nel primo episodio di Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast le due marciatrici che, oltre a essere rivali in pista sono grandi amiche nella vita, ci raccontano il legame che va oltre le medaglie e i traguardi. Un faccia a faccia intimo e retroscena esclusivi per scoprire il legame speciale tra le due atlete.

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Tanti azzurri alla partenza in quella che di fatto rappresenta l’ultima occasione di confronto sulla distanza dei 21,097 km prima della rassegna continentale.

Da seguire la 21enne Sofia Fiorini (Atl. Libertas Unicusano Livorno), rivelazione dell’anno con l’argento nella maratona in Brasile, che può andare in caccia di un crono significativo nella mezza. Il suo 1:34:20 del titolo tricolore di inizio marzo ad Alessandria non è lontano dalla target performance di 1:34:00 per riconoscere il record europeo U23 (per il primato assoluto è invece 1:32:00).

Poi la campionessa europea under 23 Alexandrina Mihai (Fiamme Oro), al rientro dopo aver saltato i Mondiali a squadre per un problema fisico, e Nicole Colombi (Carabinieri), migliore delle italiane a Brasilia con il nono posto, oltre a Michelle Cantò (Atl. Gran Sasso Teramo), Giulia Gabriele (Fiamme Gialle) e Giada Traina (Atl. Firenze Marathon).

Tra gli uomini iscritto Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), azzurro ai Mondiali di Tokyo, con Michele Antonelli (Aeronautica) e i medagliati giovanili Emiliano Brigante (Aeronautica) e Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle).

Anche qui i big non mancano: il brasiliano campione mondiale e argento olimpico Caio Bonfim, il cinese argento iridato Wang Zhaozhao e lo spagnolo di bronzo Paul McGrath fino all’ecuadoriano Daniel Pintado, oro ai Giochi di Parigi. In programma anche la 10 km con Nicolò Vidal (Pbm Bovisio Masciago), sul gradino più alto del podio con la squadra azzurra U20 in Brasile.