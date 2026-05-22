Fitav, weekend ricco tra Compak Sporting e Campionati Regionali: in gara cinque sedi italiane

Dal 23 al 24 maggio spazio al 4° Gran Premio di Compak Sporting e ai Campionati Regionali Estivi FITAV

Fine settimana intenso per il tiro a volo italiano con un nuovo doppio appuntamento targato FITAV. Sabato 23 e domenica 24 maggio, parallelamente al secondo Gran Premio di Fossa Olimpica e Skeet e ai Gran Premi Regionali della Fossa Olimpica, andrà in scena anche il 4° Gran Premio 100 piattelli di Compak Sporting, distribuito in cinque impianti italiani.

Le sedi coinvolte saranno il Tav Arlunese di Milano, il Tav Campo Castiello di Napoli, il Tav La Torre di Pisa, il Tav Torretta di Reggio Calabria e il Tav Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso.

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Formula di gara e punti ranking in palio

La competizione si svolgerà sulla distanza di 100 piattelli da completare in un’unica giornata di gara. Ogni tiratore potrà scegliere se partecipare sabato o domenica, sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano.

La partecipazione è aperta ai tesserati FITAV di tutte le categorie e qualifiche. In caso di parità, la classifica verrà determinata attraverso la serie realizzata sul campo scelto dal coordinatore di gara.

Oltre al montepremi federale, saranno assegnate le medaglie FITAV ai primi tre classificati di ogni categoria. In palio anche punti preziosi per il Ranking 2026 e per il barrage Top Ranking, che metterà in palio una trasferta in maglia azzurra nel 2027 per i migliori classificati.

Campionati Regionali Estivi in quattro regioni

Nel fine settimana proseguiranno anche i Campionati Regionali Estivi FITAV, con gare dedicate a Fossa Universale, Elica, Tiro Combinato e Sporting.

In Calabria e in Emilia-Romagna la Fossa Universale sarà protagonista rispettivamente al Tav Ciccio e Pasquale Foti e al Tav Valloni. In Puglia spazio all’Elica al Tav Don Cosimo di Brindisi e al Tiro Combinato al Tav Valle d’Itria di Bari. Lo Sporting, invece, farà tappa all’Orvieto Shooting Range in Umbria.

Un programma ricco che conferma il grande fermento del movimento FITAV in tutta Italia, tra competizioni valide per il ranking e appuntamenti regionali dedicati agli specialisti delle varie discipline.