F1, oggi parte il Gp di Montreal: gli orari, oggi la Sprint Qualifyng

Il Mondiale 2026 di F1 sbarca in Canada con un weekend denso di appuntamenti e caratterizzato dal format Sprint. In pista già oggi a Montreal con le libere e la Sprint Qualifying.
Il programma e la copertura televisiva del fine settimana
Il tracciato intitolato a Gilles Villeneuve ospita per la prima volta una Sprint, che come semrpe andrà a modificare radicalmente la classica organizzazione del fine settimana.
Oggi, venerdì 22 maggio, le scuderie scendono in pista alle 18.30 italiane per l’unica sessione di prove libere a disposizione, un’ora di tempo fondamentale per preparare i delicati assetti delle monoposto.
Successivamente, alle 22.30, l’attenzione si sposta sulla Sprint Qualifying, che determina lo schieramento di partenza per la mini-gara del sabato.
Il programma di domani prevede infatti la Sprint alle 18.00 e le qualifiche tradizionali alle 22.30.
La domenica canadese culmina infine con il Gran Premio, al via alle ore 22.00. Gli appassionati possono seguire l’evento in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming sulla piattaforma NOW.
La programmazione in chiaro su TV8 non prevede dirette per il venerdì, ma offre la differita della Sprint Qualifying sabato alle 16.15, insieme alle successive differite di qualifiche e gara.
Venerdì 22 maggio
Ore 14.55: F1 Academy – Prove Libere
Ore 16: F2 – Prove Libere
Ore 18.30: F1 – Prove Libere
Ore 19.55: F2 – Qualifiche
Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint
Ore 23.55: F1 Academy – Qualifiche
Sabato 23 maggio
Ore 15.40: F1 Academy – Gara 1
Ore 18: F1 – Sprint
Ore 20.05: F2 – Sprint Race
Ore 21.15: Warm Up
Ore 22: F1 – Qualifiche
Ore 00: F1 Academy – Gara 2
Domenica 24 maggio
Ore 16.40: F1 Academy – Feature Race
Ore 18: F2 – Feature Race
Ore 22: F1 – Gara
Le attese in pista tra meteo e sfide al vertice
L’appuntamento in Canada sull’isola di Notre-Dame promette spettacolo, complice anche un meteo che annuncia pioggia pressoché certa per il Gran Premio di domenica.
La Mercedes si presenta in Canada con aggiornamenti corposi e un Andrea Kimi Antonelli lanciatissimo, a caccia di un clamoroso quarto successo consecutivo. A sfidare le vetture anglo-tedesche c’è una solida McLaren, in cerca di ulteriori conferme dopo le ottime prestazioni messe in mostra a Miami e con ancora novità in pista.
Alle loro spalle, Ferrari e Red Bull proveranno ad insidiare le prime file per garantirsi un ruolo da protagoniste ma senza il motore Mercedes sarà davvero dura su questa tipologia di tracciato.
La scuderia di Maranello affronta infatti un banco di prova piuttosto complesso, il divario di prestazioni a livello di motore rischia di farsi sentire in maniera importante sui lunghi rettilinei canadesi. Per questo motivo, la SF-26 deve smuoversi, dopo anche le critiche di Vasseur alla FIA.