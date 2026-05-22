Europei di Ritmica 2026, l’Italia sogna a Varna: Raffaeli torna dove tutto ebbe inizio

Dal 27 al 31 maggio in Bulgaria la 42ª edizione degli Europei: Farfalle, Dragas e le junior azzurre a caccia di medaglie
La ginnastica ritmica europea si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Dal 27 al 31 maggio il Palazzo della Cultura e dello Sport di Varna ospiterà la 42ª edizione dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica, evento che metterà in palio anche le qualificazioni ai Mondiali di Francoforte di agosto.
Saranno 372 le ginnaste presenti, in rappresentanza di 43 nazioni, tra competizioni individuali senior, gruppi e prove junior.
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Raffaeli torna a Varna da regina della ritmica
Per Sofia Raffaeli sarà un ritorno speciale. Proprio a Varna, nell’Europeo del 2021, la campionessa azzurra debuttò tra le senior sorprendendo tutti con un ottavo posto nell’all around e nella finale alle clavette.
Cinque anni dopo, la ginnasta marchigiana torna in Bulgaria con uno status completamente diverso: medagliata olimpica a Parigi, bronzo mondiale nell’all around e ormai punto di riferimento della ritmica internazionale.
Accanto a lei ci sarà Tara Dragas, reduce insieme alla stessa Raffaeli dagli ottimi risultati ottenuti nella Challenge di Portimao.
Farfalle azzurre a caccia di conferme
Grande attenzione anche per il gruppo delle Farfalle italiane guidato da Germana Germani, Monia Di Matteo e Bilyana Dyakova.
Il sestetto composto da Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi torna in Bulgaria dopo i recenti successi internazionali e l’argento conquistato in Coppa.
Le azzurre dovranno confrontarsi con Bulgaria, Spagna, Ucraina, Israele, Polonia e con il ritorno delle rappresentative di Russia e Bielorussia sotto bandiera neutrale.
Spazio anche alle giovani promesse azzurre
L’Europeo di Varna sarà importante anche per le junior italiane, impegnate nell’ultimo grande appuntamento continentale prima del passaggio senior.
La squadra italiana sarà composta da:
- Flavia Cassano al cerchio
- Elodie Margot Godioz alla palla
- Ludovica Aiello alle clavette
- Veronica Zappaterreni al nastro
Le quattro ginnaste classe 2011 andranno a caccia delle finali di specialità e di un risultato importante nel Team Ranking.
Un Europeo che apre la strada verso Los Angeles 2028
La rassegna bulgara rappresenta uno snodo fondamentale del nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028, dopo il cambio del codice dei punteggi e dei programmi tecnici.
La delegazione italiana sarà guidata da Teresa Marinelli, con il presidente federale Andrea Facci presente anche nel ruolo di direttore tecnico ad interim della sezione ritmica.