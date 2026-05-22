Arrampicata sportiva, ad Arco i Campionati Italiani Giovanili 2026: oltre 400 talenti in gara

Dal 22 al 24 maggio il Climbing Stadium ospita il grande evento nazionale dedicato alle categorie Under 17, Under 19 e Under 21

Il Centro Tecnico Federale FASI di Arco di Trento si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti della stagione dell’arrampicata sportiva italiana. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio andranno infatti in scena i Campionati Italiani Giovanili 2026, dedicati alle categorie Under 17, Under 19 e Under 21.

Oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno nelle discipline Boulder, Lead e Speed all’interno del Climbing Stadium, in un evento che rappresenta uno dei momenti centrali del movimento giovanile nazionale.

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Tre giorni di gare tra Boulder, Lead e Speed

Le competizioni alterneranno ogni giorno le diverse specialità e categorie, permettendo agli atleti di confrontarsi su più fronti e mettere in mostra talento, tecnica e capacità atletiche.

I Campionati Italiani Giovanili rappresentano non solo una grande occasione agonistica, ma anche un importante momento di crescita e confronto tra società sportive e giovani promesse dell’arrampicata italiana.

Molti degli atleti in gara puntano infatti a conquistare un futuro in maglia azzurra, seguendo le orme dei protagonisti della scorsa edizione come Matteo Reusa, Stella Giacani, Sara Strocchi, Luca Boldrini, Marco Rontini e Francesca Matuella, oggi impegnati in Coppa Europa e Coppa del Mondo.

I nomi più attesi nelle varie categorie

Tra gli Under 21 attenzione a Riccardo Vicentini delle Fiamme Gialle, vice campione italiano Boulder Senior, ed Ernesto Placci, vice campione italiano Lead Giovanile. Da seguire anche Samuele Graziani nella Speed.

Nel femminile riflettori su Viola Bergamelli, Matilda Liù Moar e Leonie Hofer, già protagoniste in ambito nazionale e internazionale.

Tra gli Under 19 spiccano Francesco Ponzinibio, Giovanni Bagnoli e Andrea Ludovico Chelleris, mentre tra le ragazze proveranno a mettersi in evidenza Emma Gregorotti e Sofia Brenna.

Nella categoria Under 17 occhi puntati su Pietro Franzoni, Leonardo Donola, Ludovico Ravaglia e Jacopo Titi, insieme a Carolina Gradaschi, Agnese De Micheli e Chiara Franceschi.

Il programma del weekend

Venerdì 22 maggio

Boulder U19

Lead U17

Speed U21

Sabato 23 maggio

Boulder U21

Lead U19

Speed U17

Domenica 24 maggio

Boulder U17

Lead U21

Speed U19

Tre giornate intense che promettono spettacolo, adrenalina e la possibilità di vedere all’opera alcuni dei talenti più interessanti dell’arrampicata sportiva italiana.