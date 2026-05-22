Volley femminile, l’Italia torna in campo: su Sky la AIA AeQuilibrium Cup Elite

Le azzurre di Velasco sfidano Serbia, Turchia e Polonia verso Eurovolley e Nations League
Prosegue il percorso di avvicinamento della Nazionale femminile italiana di volley verso Eurovolley 2026 e la prossima Nations League. Dopo i segnali positivi arrivati dai test contro la Francia, le azzurre saranno protagoniste a Genova della AIA AeQuilibrium Cup Elite, quadrangolare internazionale in programma dal 22 al 24 maggio.
Il torneo, trasmesso integralmente su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, vedrà l’Italia affrontare tre delle nazionali più forti d’Europa: Serbia, Turchia e Polonia.
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Velasco testa il gruppo verso la Nations League
Per il commissario tecnico Julio Velasco sarà un appuntamento importante per valutare la condizione della squadra e definire il gruppo che prenderà parte all’esordio in Nations League, fissato per il 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria.
L’Italia arriva all’appuntamento forte del titolo mondiale conquistato recentemente e con l’obiettivo di affinare automatismi e condizione in vista dell’estate internazionale.
Tre big match al Palasport di Genova
Il debutto delle azzurre è previsto venerdì 22 maggio alle ore 21 contro la Serbia.
Sabato 23 maggio, sempre alle 21, sarà invece la volta della sfida contro la Turchia, mentre domenica 24 maggio il torneo si chiuderà con il confronto contro la Polonia.
La squadra Sky per il torneo
Sky seguirà da vicino l’evento dal Palasport di Genova con Roberto Prini, Stefano Locatelli, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano. Gli aggiornamenti live saranno curati anche da Alessandro Acton nei collegamenti per Sky Sport 24.
Il programma completo
Venerdì 22 maggio
Ore 21
Italia-Serbia
- Sky Sport Arena
Sabato 23 maggio
Ore 21
Italia-Turchia
- Sky Sport Arena
Domenica 24 maggio
Ore 21
Italia-Polonia
- Sky Sport Arena