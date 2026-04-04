Gee Bee Boxing 2026: otto azzurri e cinque azzurre Elite convocati per Helsinki

De Carolis e Russo scelgono 13 pugili per il torneo internazionale in programma alla Helsinki Sports Hall dall’8 al 12 aprile. Camiolo, Smedile e Charaabi tra i nomi di punta della spedizione italiana.

L’Italia del pugilato Elite vola a Helsinki. Giovanni De Carolis, Direttore Tecnico, e Clemente Russo, Responsabile Tecnico, hanno diramato le convocazioni per il Gee Bee Boxing Tournament 2026, kermesse internazionale in programma alla Helsinki Sports Hall dall’8 al 12 aprile. Tredici i pugili selezionati: otto uomini e cinque donne, tutti di categoria Elite.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gli otto azzurri Elite

La selezione maschile copre otto categorie di peso con altrettanti atleti: Alessio Camiolo (50 kg, Fiamme Oro – GS), Badr Eddine Bouraouia (55 kg, Boxe Bizzarro – CP), Giuseppe Canonico (60 kg, Fiamme Azzurre – GS), Fabio Smedile (70 kg, Esercito – CS), Nicolò Vettore (75 kg, Ultimo Round Boxe – VE), Christian Sarsilli (80 kg, Carabinieri – CS), Marvin Ghilarducci (85 kg, Boxe Salvemini – TS) e Dorsen Mateo Olatoutou Meliho (+90 kg, Boxe Pinetamare – CP).

Le cinque azzurre Elite

Nel settore femminile sono cinque le pugili convocate: Chiara Mosetti (48 kg, Colleferro Boxe – LZ), Michel Nicol Vescovini (51 kg, Reggiana Boxe Gino Bondavalli – EM), Sirine Charaabi (54 kg, Fiamme Oro – GS), Madalina Grabucea (57 kg, Centro Arti Marziali Pavia – LB) e Ginevra Muzzi (60 kg, Cona Boxe – LZ).

Lo staff tecnico

La delegazione sarà guidata da Clemente Russo in qualità di Tecnico Responsabile, affiancato dal tecnico Giuseppe Perugino. L’arbitro della spedizione è Marco Celli.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

Un palinsesto innovativo che integra sport, intrattenimento e linguaggi digitali contemporanei, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), già profondamente presidiata da Digital United Studios.