Boxe, Prograis torna campione dei pesi superleggeri in WBC: battuto Zepeda per KO

Regis Prograis è diventato il nuovo campione dei pesi superleggeri della WBC di boxe, aggiudicandosi l’atteso match contro José Zepeda. Il texano torna quindi a fregiarsi del titolo di sigla, che aveva già vinto nel 2018, quando anche allora era vacante. Il match, tenutosi a Carson, è stato equilibrato e molto avvincente fin dalle prime battute, con i due contendenti che non si sono affatto risparmiati. Prograis ha insistito più volte su una ferita che si era aperta sopra l’occhio destro di Zepeda già al terzo assalto. Ha poi resistito ad un momento di difficoltà, in cui era stato messo alle corde, chiudendo con una raffica di colpi che, dopo 59″ nell’undicesimo round, ha indotto l’arbitro a decretare chiuso il match per KO tecnico.